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"Блины расплющила": Обнажившуюся Волочкову призвали поиметь стыд

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анастасия Волочкова по случаю окончания учебного года увезла дочку Аришу на Кипр. Теперь балерина радует поклонников солнечными снимками.
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Уже по традиции немного загорев на курорте Анастасия выложила в Instagram "голое" фото. На сей раз снимок вышел очень удачным.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Пирс", – коротко подписала фотографию Волочкова. Однако при первом взгляде на кадр пирс заметить крайне сложно. Крупным планом на фотографии красуется сама балерина. Роскошное тело звезды прикрывают лишь очки, перстень, медальон и пластырь на стопе.

И только при более тщательном рассмотрении можно оценить красоту вокруг – море, пальмы, голубое небо. Поклонники Анастасии опешили от такого кадра. Однако нашли объяснение, почему артистка снялась голой. "Постирала купальник. Ждет когда высохнет", – пошутила одна из фанаток (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Большинство же поклонников призвали Волочкову "поиметь стыд". "Кто сфотографировал, неужели дочь", "Постыдилась бы такое показывать", "После подобных фото, больше никогда без своего полотенца не сяду на шезлонги, пирсы и т.д..... стремно", "Насть, ну вот мы тебя уже вдоль и поперек видели, не удивишь уже ничем,как ни старайся", – написали фоловеры.

Автор: Алёна Нестерова2 июня 2018, 15:59
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