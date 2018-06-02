"Блины расплющила": Обнажившуюся Волочкову призвали поиметь стыд

Анастасия Волочкова по случаю окончания учебного года увезла дочку Аришу на Кипр. Теперь балерина радует поклонников солнечными снимками.

Уже по традиции немного загорев на курорте Анастасия выложила в Instagram "голое" фото. На сей раз снимок вышел очень удачным.

"Пирс", – коротко подписала фотографию Волочкова. Однако при первом взгляде на кадр пирс заметить крайне сложно. Крупным планом на фотографии красуется сама балерина. Роскошное тело звезды прикрывают лишь очки, перстень, медальон и пластырь на стопе.

И только при более тщательном рассмотрении можно оценить красоту вокруг – море, пальмы, голубое небо. Поклонники Анастасии опешили от такого кадра. Однако нашли объяснение, почему артистка снялась голой. "Постирала купальник. Ждет когда высохнет", – пошутила одна из фанаток (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Июн 2018 в 3:43 PDT

Большинство же поклонников призвали Волочкову "поиметь стыд". "Кто сфотографировал, неужели дочь", "Постыдилась бы такое показывать", "После подобных фото, больше никогда без своего полотенца не сяду на шезлонги, пирсы и т.д..... стремно", "Насть, ну вот мы тебя уже вдоль и поперек видели, не удивишь уже ничем,как ни старайся", – написали фоловеры.