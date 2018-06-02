Беременная Кудрявцева пришла в ужас от неутешительного диагноза
Очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой стала известная поэтесса Лариса Рубальская. Именно ее перу принадлежат такие хиты Александра Малинина и Ирины Аллегровой "Напрасные слова" и "Угонщица" и многие другие. Лариса пишет для Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Николая Баскова и многих других.
В личной жизни Рубальской не повезло. Она лишилась всех родных: отца, матери и брата. У нее умер муж. Детей у поэтессы нет, зато есть племянники, которых она регулярно балует подарками. Впрочем, Лариса с удовольствием занимается и собой. Так, автор множества хитов не скрывает, что ложилась под нож хирурга, который провел ей блефаропластику, а еще она регулярно делает "уколы красоты" и различные маски.
По признанию поэтессы, периодически она бывает недовольна своим весом, поэтому уже раз она побывала в Карелии, где неделю лежала в специализированном центре, однако смогла сбросить всего лишь три килограмма, которые вернулись к ней буквально через несколько дней после того, как она вернулась в Москву.
А еще Рубальская побывала в Германии, где в клинике за десять дней смогла сбросить шесть килограммов. Правда, по признанию поэтессы, три из них снова к ней вернулись, а остальные – остались там. В том же медицинском центре Ларисе провели несколько анализов, один из которых ее всерьез напугал. Медики заподозрили у нее серьезную болезнь и попросили ее еще раз сдать анализы.
Слушая откровения о потенциальном недуге Рубальской, Лера Кудрявцева взволновалась. Она сжала губы и сощурилась. Впрочем, дальнейшие слова поэтессы ее успокоили. Лариса рассказала, что, ей сказали, что когда она еще раз анализы, и диагноз подтвердится, то ее отправят к "плохому врачу". "Мы все понимаем, к какому", – сказала Рубальская.
Поэтесса снова прошла все необходимые обследования и процедуры, и медики убедились, что с ней все в порядке, просто они совершили ошибку. "Господи, ужас какой!" – выдохнула Лера Кудрявцева, которая совсем скоро должна родить второго ребенка.
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