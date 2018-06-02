Беременная Кудрявцева пришла в ужас от неутешительного диагноза

Лера Кудрявцева сказала: "Ужас какой!", когда услышала о том, что немецкие врачи заподозрили неладное. Однако потом оказалось, что они совершили ошибку.

Очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой стала известная поэтесса Лариса Рубальская. Именно ее перу принадлежат такие хиты Александра Малинина и Ирины Аллегровой "Напрасные слова" и "Угонщица" и многие другие. Лариса пишет для Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Николая Баскова и многих других.

В личной жизни Рубальской не повезло. Она лишилась всех родных: отца, матери и брата. У нее умер муж. Детей у поэтессы нет, зато есть племянники, которых она регулярно балует подарками. Впрочем, Лариса с удовольствием занимается и собой. Так, автор множества хитов не скрывает, что ложилась под нож хирурга, который провел ей блефаропластику, а еще она регулярно делает "уколы красоты" и различные маски.

По признанию поэтессы, периодически она бывает недовольна своим весом, поэтому уже раз она побывала в Карелии, где неделю лежала в специализированном центре, однако смогла сбросить всего лишь три килограмма, которые вернулись к ней буквально через несколько дней после того, как она вернулась в Москву.

А еще Рубальская побывала в Германии, где в клинике за десять дней смогла сбросить шесть килограммов. Правда, по признанию поэтессы, три из них снова к ней вернулись, а остальные – остались там. В том же медицинском центре Ларисе провели несколько анализов, один из которых ее всерьез напугал. Медики заподозрили у нее серьезную болезнь и попросили ее еще раз сдать анализы.

Слушая откровения о потенциальном недуге Рубальской, Лера Кудрявцева взволновалась. Она сжала губы и сощурилась. Впрочем, дальнейшие слова поэтессы ее успокоили. Лариса рассказала, что, ей сказали, что когда она еще раз анализы, и диагноз подтвердится, то ее отправят к "плохому врачу". "Мы все понимаем, к какому", – сказала Рубальская.

Поэтесса снова прошла все необходимые обследования и процедуры, и медики убедились, что с ней все в порядке, просто они совершили ошибку. "Господи, ужас какой!" – выдохнула Лера Кудрявцева, которая совсем скоро должна родить второго ребенка.