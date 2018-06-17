Анита Цой сделала заявление после смертельной аварии

Шокирующая новость стала известна благодаря аккаунту сына в социальных сетях. Там появилась информация о том, что артистка попала в автомобильную аварию.



Сын певицы Сергей написал, что в ходе страшного ДТП его мать получила серьезные травмы, а остальные участники аварии и вовсе погибли. "Она ехала с подругой домой, но на пути им встретилась пьяная женщина. В итоге, столкновение лоб в лоб. Подруга, водитель и пьяная женщина погибли. Маме повезло, но она получила очень серьезные травмы головы, рук и ног. Мы собрали практически всю сумму, необходимую для операции, но не хватает еще 62 000 рублей", – такое сообщение рассылалось от лица сына Аниты.

Однако, как выяснилось, странница Сергея была взломана мошенниками. Об этом сообщила сама певица. Он попросила подписчиков быть осторожней и не попадаться на уловку.

"Сегодня был взломан аккаунт моего сына в соцсети Вконтакте . Если вы получили это сообщение, не ведитесь, пожалуйста! Это мошенники!! Со мной все хорошо! Жива и здорова!", – написала Цой.