Питт отобрал у невротички Джоли детей

Брэду Питту вернули право видеться с детьми без разрешения Анджелины Джоли. Кроме того, теперь актриса должна согласовывать с мужем все аспекты воспитания наследников.

Питт поспешил воспользоваться вновь приобретенным правом опеки и отобрал у Джоли четверых детей. Анджелина хотела на время съемок во второй части фильма "Малефисента" увезти всю семью в Британию, но из шестерых наследников Брэд разрешил супруге взять с собой лишь 11-летнюю Шайло и девятилетнего Нокса. Остальные будут жить с отцом в США.



Суд Лос-Анджелеса предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия общению детей с Брэдом, ее могут лишить опеки. В этом случае пятерых наследников передадут Питту, а шестой сын пары Мэддок будет сам выбирать с кем жить, так как ему уже исполнилось 16 лет.

Согласно новым правилам опеки, Джоли должна предоставить мужу номера мобильных телефонов всех детей – актер может звонить им в любое время и разговаривать столько, сколько пожелает. При этом Анджелине запрещено читать текстовые сообщения детей, адресованные отцу, и контролировать их переписку и разговоры, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на US Magazine.

Развод голливудской пары длится уже полтора года. От постоянных стычек Джоли и Питта страдают дети. Актриса объявила мужа опасным для наследников, и Брэд лишился права видеться с отпрысками.

Напомним, что брак Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.