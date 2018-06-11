Люди пострадали в страшной давке из-за новой авантюры Бузовой
Поклонники и недоброжелатели не успевают запоминать список талантов Ольги Бузовой. Она уже успела попробовать себя как ведущая, актриса, дизайнер, певица и даже криптовалютный инвестор. Поэтому скептики отнеслись к идее звезды открыть на Цветном бульваре собственный ресторан как к очередной авантюре.
Впрочем, как показала практика, на число восторженных фанатов, готовых несколько часов стоять в жуткой давке, это не отразилось. Очевидцы рассказали, что на открытие собрались порядка пяти тысяч человек. Организаторы, кажется, сами не ожидали такого интереса к открытию ресторана. По крайней мере, как рассказывали люди, организовать ожидание без толчеи не удалось.
Кто-то из гостей ресторана жаловался на оторванную в сутолоке пуговицу пиджака, некоторые потирали намятые чужими локтями бока, а самые нежные и вовсе признавались, что от духоты были готовы упасть в обморок. Пострадали и автомобилисты – потенциальных посетителей было так много. что не все поместились на тротуар, что создало очевидные проблемы для движения. Впрочем, обошлось без эксцессов.
При этом люди после двухчасового ожидания продолжали говорить о ресторане Ольги Бузовой, да и о самой певице, с нескрываемым восторгом. Да и грех жаловаться преданным фанатам – перед тем, как перерезать красную ленточку, восходящая звезда российской эстрады спела несколько своих хитов и даже упала перед публикой на колени.
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