Бузова с упреками набросилась на Малахова

Ольга Бузова открыла свой ресторан в центре Москвы. Первыми гостями заведения стали российские знаменитости. Пришел посмотреть на кулинарные изыски от новоявленного ресторатора и Андрей Малахов.

"Я не мог не прийти и поздравить тебя", – сказал Малахов встретившей его Бузовой. После чего звезды обменялись теплыми объятиями и поцелуями.

"Ты лучшая. Я вчера опоздал на премию Муз-ТВ и говорю: "Ей вручили?" Мне говорят: "Как лучшей в Рунете". Я говорю: "Она лучшая во всех номинациях", – эмоционально заявил телеведущий.

Бузову возмутили слова Малахова. "Ты должен был стоять на сцене и это говорить. Где ты был вчера?" – раздосадовано набросилась на ведущего певица. Малахов лишь улыбнулся в ответ и еще раз обнял звезду "Дома-2".

Позже Оля опубликовала на своей странице в Instagram видео встречи с ведущим. "Привет, Андрей. спасибо, что ты всегда меня поддерживаешь и рядом в очень важные моменты моей жизни", – подписала ролик Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 9 Июн 2018 в 3:43 PDT

Как сообщали Dni.Ru, вручение премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация" состоялось 8 июня в СК "Олимпийский" в Москве. Бузова стала обладательницей приза за "Лучшую песню Рунета". Поговаривают, что номинацию придумали специально для Оли.