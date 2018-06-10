Народ бьется в истерике из-за подлого обмана Крида на шоу "Холостяк"

Поклонники шоу "Холостяк" недоумевают, почему после завершения телепроекта Егор Крид забыл о его победительнице Дарье Клюкиной. Народ подозревает, что певец изначально намеревался обмануть зрителей и вовсе не искал любовь.

Фанаты закидывает Крида комментариями в Instagram. Не важно какое фото публикует артист, в обсуждениях лишь одна тема – что произошло с Дашей.

"Егор, ты всегда говоришь что ты так любишь своих поклонников но мы все тебя прости написать хоть пару слов про Дашу... а ты молчишь.... не нужно грязные подробности.. просто вы вместе или ничего не вышло", – умоляет одна из поклонниц артиста (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).



Однако у многих терпение лопнуло и они пишут своему любимцу злобные послания. "Егор, я разочарована, к чему все это шоу было", "Понятно все,пропиарились с клюкиной...Правильно Бузова писала про тебя", "Вы вообще с Дашей вместе?Или просто из-за проекта?Где пост про ДАШУ", "Почему ты нигде не появляешься с Дашей? Зачем было так подло обманывать всех в финале", – заявили фоловеры.

Не остался в стороне от обсуждения финала шоу "Холостяк" и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Специалист в разговоре с Dni.Ru выразил свою точку зрения.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 9 Июн 2018 в 12:25 PDT

"Очередной пример того как на телевидении откровенно дурят зрителей. Просто берут и беззастенчиво подрывают веру людей этими шоу. Зачем? Несколько месяцев так тщательно подбирали жену Егору Криду и практически сразу после завершения шоу он сказал, что встречаться с "суженой" не собирается", – считает Манукян.

По словам общественного деятеля, поведение Крида вполне логично. "Сердцу ведь не прикажешь. Любимую женщину вовсе не на таких шоу нужно искать. А к концу лета такой же фокус собираются проделать с Ольгой Бузовой. За кого принимают телезрителей устроители этих шоу я не знаю, но выглядит это все крайне некрасиво", – отметил он.

Публикация от ДОМ НОВОСТЕЙ (@domnews) 3 Июн 2018 в 5:51 PDT

Напомним, что 3 июня подошел к концу шестой сезон реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ. После двух финальных свиданий Егор Крид отдал предпочтение Дарье Клюкиной. Это шокировало как саму Дашу, так и телезрителей.

