Королева заткнула за пояс Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Благородные дамы испанских и британских королевских домов всегда были негласными фешн-соперницами. Пока, хоть и не значительно, но лидирует Испания.

Испанская королева Литиция в свои 45 лет составит конкуренцию любой юной особе. Стройная фигура, холеное личико и выверенный стиль в одежде делают монаршую особу завсегдатаем обложек глянцевой прессы.

ПО ТЕМЕ Меган Маркл отправила на покой Елизавету II

И пока Меган Маркл, которая усиленно готовится к медовому месяцу, и Кейт Миддлтон, поглощенная заботами о новорожденном, выпали из поля зрения, СМИ взялись за Литицию. На днях она появилась на международном семинаре в испанской провинции Риоха.

Женщина была облачена в черные кожаные легинсы, футболку в тон, розовый плащ Uterque, а также лодочки Carolina Herrera. Добавим, что такой образ настоящий модный вызов для Кейт и Меган. Ведь герцогини Кембриджская и Сассекская ни за что не наденут подобный наряд, ведь им запрещает королева Елизавета II.

Публикация от @theroyallux 31 Май 2018 в 7:07 PDT

Отметим, что испанка проявляет смелость не только в выборе нарядов, но и в общении с именитыми родственниками. На одном из официальных приемов она позволила себе прилюдно вступить в перепалку со своей свекровью Софией. Тогда это вызвало большой скандал в прессе. По мнению критиков, своим поступком Летиция проявила презрение не только к свекрови, но и ко всему институту монархии. Королевский дом предпочел сделать вид, что ничего не происходит.

Отмечается, что будущее монаршего дома – в руках Летиции. Журналист по профессии, она стала первой монаршей особой некоролевских кровей. Кроме того, ранее она уже состояла в браке со своим преподавателем.