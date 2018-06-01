Старый купальник и новый мужик: вид Волочковой вызвал оторопь

Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой интересует многих, особенно недоброжелателей. Они внимательно следят за соцсетями блондинки.

Подписчики Анастасии в Instagram саму владелицу микроблога не жалуют, постоянно засыпают ее критикой, а порой даже оскорбляют. Другое дело ухажеры Анастасии, мужчин пользователи Сети всегда как-то жалеют и пытаются подобрать им пассию получше. Особенно поклонницам Волочковой полюбился последний возлюбленный балерины Михаил.

К сожалению для почитательниц танцовщицы, уже около месяца любовник Волочковой не появляется в ее соцсетях и, поговаривают, даже из своих удалился, не выдержав обожания. Самые любопытные сразу же заметили исчезновение мужчины. Они периодически спрашивали певицу в чем дело, но ответа так и не получили.

Очередным поводом вспомнить пропавшего возлюбленного Анастасии стало новое фото блондинки в микроблоге. На снимке балерина запечатлена на фоне голубого океана в компании дочери Ариадны и загадочного незнакомца.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Июн 2018 в 7:20 PDT

Недруги Волочковой принялись тут же комментировать увиденное. Злопыхатели язвительно рассуждали по поводу нелегкой судьбы Михаила, которому не повезло повстречать танцовщицу. Также завистников зацепил купальник Насти, они отметили, что мужики у блондинки меняются, а наряд все тот же. У многих вид балерины вызвал оторопь.

"Пошли в ход минитрусини 👏👏👏 хоть бы новый купила!", "Это так Миша растолстел? Или хто??", "Девочки , Мишуни нет ... Будем надеяться что не в тюрьме ....", "а мож и издох,зарыли где-то в саду)))", "Верните Мишаню,он тоже на Кипр хочет,он же его заработал....а новый парень хорош....свеженький", "Думаю, завтра начнутся шпагаты...... А мужчина этот фотографируется с Волочковой просто от безделья. Ничего у него с ней нет", "Михаил похоже в психушке курс реабилитации проходит после Светлейшей", "Да забудьте вы уже того Мишу. Миши уже постов десять как нет. Вот он – мой новый герой!", "Купальник не снашиваемый!", "А че с Мишей все? Брокен харт у Миши ? С невероятным другом на отдыхе", "купальник тот же ,что много лет назад.......", – глумились пользователи Сети.