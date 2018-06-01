Старый купальник и новый мужик: вид Волочковой вызвал оторопь
Подписчики Анастасии в Instagram саму владелицу микроблога не жалуют, постоянно засыпают ее критикой, а порой даже оскорбляют. Другое дело ухажеры Анастасии, мужчин пользователи Сети всегда как-то жалеют и пытаются подобрать им пассию получше. Особенно поклонницам Волочковой полюбился последний возлюбленный балерины Михаил.
К сожалению для почитательниц танцовщицы, уже около месяца любовник Волочковой не появляется в ее соцсетях и, поговаривают, даже из своих удалился, не выдержав обожания. Самые любопытные сразу же заметили исчезновение мужчины. Они периодически спрашивали певицу в чем дело, но ответа так и не получили.
Очередным поводом вспомнить пропавшего возлюбленного Анастасии стало новое фото блондинки в микроблоге. На снимке балерина запечатлена на фоне голубого океана в компании дочери Ариадны и загадочного незнакомца.
Недруги Волочковой принялись тут же комментировать увиденное. Злопыхатели язвительно рассуждали по поводу нелегкой судьбы Михаила, которому не повезло повстречать танцовщицу. Также завистников зацепил купальник Насти, они отметили, что мужики у блондинки меняются, а наряд все тот же. У многих вид балерины вызвал оторопь.
"Пошли в ход минитрусини 👏👏👏 хоть бы новый купила!", "Это так Миша растолстел? Или хто??", "Девочки , Мишуни нет ... Будем надеяться что не в тюрьме ....", "а мож и издох,зарыли где-то в саду)))", "Верните Мишаню,он тоже на Кипр хочет,он же его заработал....а новый парень хорош....свеженький", "Думаю, завтра начнутся шпагаты...... А мужчина этот фотографируется с Волочковой просто от безделья. Ничего у него с ней нет", "Михаил похоже в психушке курс реабилитации проходит после Светлейшей", "Да забудьте вы уже того Мишу. Миши уже постов десять как нет. Вот он – мой новый герой!", "Купальник не снашиваемый!", "А че с Мишей все? Брокен харт у Миши ? С невероятным другом на отдыхе", "купальник тот же ,что много лет назад.......", – глумились пользователи Сети.
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