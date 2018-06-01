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Шоу-бизнес

Известная актриса потеряла двоих детей

Николь Кидман. Фото: GLOBAL LOOK press/Dennis Van Tine
Николь Кидман в откровенном интервью рассказала о том, как потеряла двоих детей от мужа, голливудского актера Тома Круза. Артистка призналась, что пережила страшную боль.
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Голливудские актеры Николь Кидман и Том Круз поженились в 1990 году. Пара считалась одной из самых гармоничных и крепких в зарубежном шоу-бизнесе. Весть об их разводе в 2001 году стала настоящей сенсацией для многочисленных поклонников.

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Николь Кидман заговорила о побоях

Тогда ходили слухи, что брак развалился из-за бесплодности Николь. Дескать, Том хотел детей, но все старания оказались безуспешными, и актер, не выдержав, решил поставить точку в отношениях. Даже наличие двоих усыновленных детей – Изабеллы Джейн и Коннора Энтони – не смогло изменить ситуацию.

В свежем интервью журналу Tatler Николь Кидман откровенно рассказала о том, что в союзе с Томом Крузом пережила два выкидыша. Актриса потеряла ребенка, когда ей было 23 года, и они с Томом только стали встречаться. А второй раз случился спустя десять лет – вскоре после того, как Круз подал на развод.

Кидман описала свои чувства от потери двух детей: "Это жуткая боль. Да, я знаю, что это такое... Вообще, о выкидышах не принято говорить во всеуслышание, но это ужасно. Это огромное горе".

Публикация от Nicole Kidman World (@nicolekidmanfci)

Тем не менее Николь все же смогла стать матерью. В браке с кантри-исполнителем Китом Урбаном у актрисы появились на свет дочери Сандей Роуз и Фэйт Маргарет.

Примечательно, что в октябре 2013 года Кидман и Урбан были на грани развода. О сложностях в семье сообщил Кит, когда был звездным гостем на шоу известной телеведущей Эллен ДеДженерес. По словам артиста, его работа стала негативно влиять на их с Николь брак. Тем не менее супруги сумели пережить кризис.

Автор: Наталья Аряева1 июня 2018, 10:10
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Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"

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