Долина заявила о вынужденной смене фамилии

Лариса Долина вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей стали гостями 11-го конкурса "Детская новая волна", который компания "АРС" и Академия популярной музыки Игоря Крутого проводят в международном центре "Артек" в Крыму. Бабушка и внучка вышли на сцену, чтобы открыть первый день. А с Линой в это время за кулисами встретился корреспондент Dni.Ru



Мало кто знает, что Лариса Долина не всегда была известна под этой звучной фамилией. "От рождения мама носила дедушкину фамилию Кудельман, – рассказала дочь певицы. – А когда начали притеснять евреев, мама взяла фамилию мужа (первый супруг, джазовый музыкант, бывший второй дирижер оркестра "Современник". – Прим. ред.) и стала Миончинской. – Потом, уже будучи известной певицей, мама вновь вернулась к еврейским корням – взяла фамилию Долина, которую носили наши бабушка и прабабушка. Так что это не псевдоним, как многие думают, а фамилия мамы по паспорту – она поменяла метрику".

Лина и ее дочь, внучка Ларисы Александровны, по документам тоже Долины. "Я изначально тоже была Миончинской – по папе", – сообщила девушка. И вот тут начинается самое интересное – почему шестилетней наследнице не дали фамилию отца? И кто он вообще? Ходили слухи, что Лина родила от некоего Игоря Алексеевича. О нем Лина говорит туманно: "Он человек занятой, занимается немножко бизнесом, немножко политикой, но он не депутат Госдумы. Он не любит публичности и излишнего внимания к себе".



По словам Лины, в случае конфликтов ее знаменитая мама всегда занимает позицию зятя. "Просто я более вспыльчивая, эмоциональная", - пояснила дочь Долиной.





С матерью их отношения не всегда были безоблачными. "В мой пубертатный период мы часто ссорились, – заметила Лина. – Во многом это связано с характером мамы – она требовательная, жесткая, категоричная, строгая".





Лина не стала певицей: "Я боюсь сцены, у меня случаются панические атаки. Мама всегда говорила, что ориентировала меня не на артистические профессии – не хотела, чтобы я шла на сцену или занималась другим искусством, потому я выучилась на юриста".

