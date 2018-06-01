Лещенко устроил разнос Волчек из-за гнусной матерщины

Лев Лещенко стал членом жюри 11-го международного конкурса популярной музыки "Детская новая волна", который компания "АРС" и Академия популярной музыки Игоря Крутого в эти дни проводят в международном центре "Артек" в Крыму. С мэтром советской и российской эстрады на Черноморском побережье встретился корреспондент Dni.Ru.



Лев Валерьянович являет собой пример служения высокой культуре, образец порядочности и эталон вкуса. Поэтому ему неприятно, что многие юные коллеги превращают храм искусства в балаган или притон. "Мне грустно слышать, когда артисты матерятся на сцене, – вздыхает Лещенко. – Я не приемлю такое, даже если того требует драматургия".

Лещенко выступает на профессиональной сцене в качестве солиста с 1970-го. За прошедшие годы он многое видел, но даже и его какие-то вещи до сих пор шокируют. "Однажды я попал в театре "Современник" на спектакль "Анархия", где матерщина лилась рекой, – возмущается Лещенко. – Никому его не рекомендую! После этого у меня был серьезный разговор с Галиной Волчек. Я убеждал ее, что это недопустимо, недостойно нашей сцены. А она мне в ответ заявила, что матерщина – модный тренд, необходимый эпатаж, который привлекает молодежь. Галя, не такими способами надо привлекать молодую аудиторию! В быту я могу и сам ругнуться, но только не на сцене!"

Напомним, что в июле 2014 года в России начал действовать так называемый закон о запрете мата – поправки к закону 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации". Согласно нововведениям, в русском языке при использовании его в качестве государственного не разрешается применение слов, выражений (включая нецензурную брань), которые не соответствуют литературным нормам, при показах фильмов в прокате, проведении концертов и развлекательных мероприятий.

В случае публичного исполнения произведения, содержащего мат, организаторы представления могут лишиться двух тысяч рублей, должностные лица – пяти тысяч, а юридические – 50 тысяч рублей. Повторные нарушения грозят трехмесячным приостановлением деятельности.





Однако закон регулярно нарушается. Концерты группы "Ленинград" проходят при аншлагах, а Филипп Киркоров использовал мат в нашумевшем клипе не песню "Цвет настроения – синий".

