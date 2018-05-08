Киркоров с ликами святых на халате разозлил россиян

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana презентовал певцу Филиппу Киркорову роскошные наряды, которые были созданы специально для него. Поп-король поспешил похвалиться дорогим подарком, но поклонники не оценили старания мастеров моды.

Артист опубликовал в своем Instagram пару видео и несколько фотографий, на которых он примеряет облачение, достойное настоящего короля. Он написал в микроблоге: "@dolcegabbana в лице их ассистента @davided.n, в торжественной обстановке мне вручил PRESENT ко Дню Рождения, пару эксклюзивных изделий с новейшей коллекции @altasartoria_official , вышитую золотом на самом изысканном шелке , тунику и бомбер с золотыми пуговицами с уникальной росписью , в том же стиле уникальной коллекции ,созданной специально для меня в единственном экземпляре лично @dolcegabbana !!!!". "Большое спасибо, дорогие мои Доменико и Стефано @stefanogabbana!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарил дарителей Киркоров.

Несмотря на шик и блеск, в котором предстал король русской попсы, большинство фанатов Филиппа оказались, мягко говоря, не в восторге от работы известных модельеров. Поклонников смутили изображения католических святых на новом облачении артиста.

Некоторые отметили, что, присаживаясь, певец будет опускаться пятой точкой прямо на ангела, изображенного спине. "Как на это можно садиться воообще, не говоря о том, что такое носить вообще нельзя !!!!!", "Филипп, красиво. Но лучше это не носить. На выставку отдать православную", "Не это ли богохульство? Святые на одежде, простите и в туалет так ходить? И сидеть на них..." – не унимались верующие.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Май 2018 в 4:11 PDT

Пользователи Сети предположили, что такое облачение больше подойдет служителю церкви, нежели эстрадному артисту. "Вы похожи на попа в этой одежде,на мой взгляд это не пристало человеку не церковному носить на себе иконы,они являются как бы интимной частью человечества,а вы из них шоу устраиваете ☹️", "Я понимаю если бы священник .. батюшка был одет в током эт я понять могу ... например во время крещения детей ... но вот так обычному человеку такое носить мне кажется это не есть хорошо ..." – писали взбешенные комментаторы.



Были и те, кто отнесся к выходке артиста с юмором. Киркорову предложили построить собственную церковь и даже уличили его в связи с тайным нравственно-этическим движением. "Массону все равно что носить. То с символикой пирамиды с глазом в церкви у икон фотается. То вот теперь богульничает!", "Кадило в процессе еще ? 🤔 Ну вот теперь то бизнес пойдет. Осталось храм построить", – смеялись поклонники.