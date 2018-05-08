Жених сбежал от ведущей "Дома-2" прямо перед свадьбой

Юлия Ефременкова снова одинока. Ее возлюбленный Сергей Кучеров разорвал отношения с ней и отменил пышную свадьбу.

До недавнего времени все в жизни Юлии шло как по маслу: Ефременкова стала ведущей популярнейшего проекта, поработала на экзотической площадке "Дома-2", а мужчина ее мечты сделал предложение руки и сердца. Влюбленные съехались, выбрали дату свадьбы, невеста начала приготовление к роскошному торжеству. К сожалению, в последний момент Кучеров передумал жениться и даже не сказал почему.

Экс-участник "Дома-2" сообщил об этом в своем Instagram: "Хочу написать, что чувствую, но даже книги не хватит, поэтому попробую вкратце. Многие наблюдали за нашими отношениями по ту сторону экрана, и есть люди, которые действительно переживают. Пишу для вас! Да, мы расстались. Почему? Хочется ответить, что не сошлись в политических взглядах, но это, к сожалению, не так. Плохого ничего не скажу, это жизнь. Сегодня: "Я тебя люблю", а завтра — чужие друг другу люди", – написал Сергей.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) 25 Апр 2018 в 1:32 PDT

Он признался, что поторопился, предложив ведущей замужество. "Сделал предложение, как так? Да, согласен, когда вставал на колено, думал только о хорошем, но вот так бывает. Большего не скажу! Пойду позвоню маме, скажу: "Извини, но и в этот раз до внуков дело не дойдет". Живите по кайфу, ведь жизнь дана нам далеко не для скуки", – подытожил Сергей. Теперь Кучерову необходимо съехать от бывшей зазнобы, поэтому он активно ищет съемную квартиру в соцсетях.

Юлия пока не комментировала сообщение бывшего жениха. Она лишь написала в своем микроблоге: "А время все расставит по своим местам! Только вперед, не оглядываясь назад !..The End💔".