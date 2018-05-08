Как Задорнов: уехавший в Америку Садальский сделал заявление

Станислав Садальский находится на гастролях в Америке. Артист, взяв на себя функции покойного Михаила Задорнова, высказался о невероятной полноте жителей США, сопроводив свои слова яркими фотографиями.

На своей странице в Instagram Станислав Садальский опубликовал несколько фотографий весьма полных людей. В комментарии к снимкам артист едко прошелся по внушительным фигурам жителей США. "Если хочешь выглядеть стройным, держись поближе к толстым. Этот рецепт хорошо работает в Америке. Я тут просто Аполлон Бельведерский!" – сделал нескромное заявление он.

Садальский выложил фото своей коллеги Татьяны Васильевой. "Татьяна Григорьевна просто ходячий образец анорексии. Еле ходячий. В самолете, даже не взлетев, ее болтает из стороны в сторону", – отметил скандально известный актер.

Далее он, как в свое время сатирик Михаил Задорнов, решил разобраться в природе полноты американцев. Актер поделился своими наблюдениями: "Главное, полнота у американцев особенная, у наших при любом ожирении силуэт все равно просматривается, а этих как-будто нашпиговали по центру. Интересно, что у них там внутри, поп-корн? Кстати, в Америке, по оценкам специалистов, 80% еды содержит в себе ГМО! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 6 Май 2018 в 8:15 PDT

Интересно, что подписчики неоднозначно отреагировали на пост Садальского. "Бедные американцы, неужто и нас ожидает такая участь?!", "Очень некрасиво так фотографировать посторонних людей. Если бы его фотографировали за едой? Приятно было бы себя увидеть в таком контексте?", "Все должно быть в меру", "А главное они по этому поводу вовсе не комплексуют", "Стас, не кушайте их еду. Возите с собой наше!" – высказались пользователи Сети.