Жена Янковского объявилась после сообщений о госпитализации
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оксана Фандера, супруга актера Филиппа Янковского, прокомментировала сообщения СМИ о том, что якобы попала в больницу. Популярная актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена пьющей воду из бутылки. "Жадно пейте жизнь и свет, но не сплетни", – коротко подписала снимок Фандера, дав понять, что она находится где угодно. но уж точно не в больнице.
Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Подписчики засыпали актрису вопросами. "С вами все в порядке ?)" – поинтересовалась одна поклонница. "конечно, да! ))" – ответила Оксана. "Я аж обалдела, как прочла.. причем в #mash написали (( не болейте там! 🌸 Мы вас 💖" – выразила свое волнение другая фанатка.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что якобы Оксана Фандера с острой болью была доставлена в одну из столичных клиник. Врачи диагностировали у нее острый панкреатит. Однако уже во время подготовки к операции популярная актриса отказалась от госпитализации и сообщила, что поедет в частную клинику.
Напомним, Оксана Фандера и Филипп Янковский – одна из самых ярких пар российского кинематографа. Их союзу уже более 20 лет. Как-то раз в интервью Фандера сказала, что секрет их с Филиппом брака – во взаимном доверии. Оксана объяснила: "Я никогда не мучаю Филиппа ревностью, подозрениями. Не выясняю отношений, не диктую своих условий, не ставлю ультиматумов, понимая, что творческий человек должен быть свободен".
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