Звезда "Дома-2" перенесла экстренную операцию

Участник скандального телепроекта Алексей Куприн срочно госпитализирован. Мужчину уже прооперировали, он находится в стабильном состоянии.

Алексею стало плохо прямо на съемках, ему вызвали скорую помощь. Куприна доставили в больницу. Медики выяснили, что у 29-летнего участника гнойный аппендицит, который в любой момент может лопнуть. Врачи приняли необходимые меры для спасения молодого мужчины.

Куприн уже пришел в себя, в его соцсетях появились свежие публикации. Участник написал в своем Instagram: "Жизнь очень непредсказуема... не известно что нас ждет завтра ... и что может случиться... (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Девушка Алексея Майя Донцова сообщила журналистам, что сейчас ее возлюбленный находится в стабильном состоянии и его жизни ничто не угрожает. "Я привожу Леше еду, которую ему можно, и состояние его постепенно улучшается. Так что в скором времени он вернется на Поляну, где буду за ним внимательно следить и ухаживать, потому что теперь у него жесткая диета и постельный режим", – рассказала Майя Dom2Life.ru.



Публикация от ��Алексей Купин�� (@aleksey_kupin) 4 Май 2018 в 5:00 PDT

Отметим, после того как Куприн сделал Донцовой предложение, девушка ни на шаг не отходит от своего избранника. Недавно Майя исполнила специально написанную для Алексея песню, чем вызвала у него слезы умиления. "Это был лучший сюрприз! Мне очень понравилась песня и то, как Маюша ее исполнила. Любимая, ты самая лучшая! А вам понравился номер?" – написал Куприн в соцсетях сразу после выступления возлюбленной.