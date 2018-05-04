Актриса Светлана Иванова родила в Израиле

Светлану Иванову поздравляют с рождением второго ребенка. Артистка сама намекнула на прибавление в семействе.

Поводом для поздравлений стала свежая публикация, которую Светлана Иванова сделала на своей странице в Instagram. Популярная актриса выложила фотографию, на которой запечатлела себя лежащей в постели. Важна подпись к этому посту. "Дети спят, мать в счастье 😝", – сообщила Иванова. А ведь до недавнего времени Светлана воспитывала только дочь.

Поклонники сделали вывод, что артистка родила второго ребенка. "Урааа! 😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "От всей души поздравляю 🐣🙌👼", "Поздравляю Вас) сил и спокойных ночей)", "Света!! Поздравляю!!!😍😍😍 Счастье!!!)", "В этот раз, наверное, уже без намеков и шуток😁 Тихонечко поздравляю! Здоровья вам и малышу!!!", "Сил Вам, любви материнской, самой искренней и прекрасной, и Седьмого Неба вашей семье!" – рассыпались в поздравлениях подписчики.

Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova) 3 Май 2018 в 3:16 PDT

Долгое время Светлана Иванова не посещала светские мероприятия и не давала интервью, а последние месяцы и вовсе проводит в Израиле. Говорят, актриса ушла в тень, потому что ждет второго ребенка. Отцом малыша, по утверждению некоторых СМИ, является 56-летний режиссер Джаник Файзиев.

Светлана и Джаник вместе уже более пяти лет. Долгое время влюбленные скрывали отношения, ведь режиссер был женат на актрисе Лине Эспли. От этого брака у Файзиева есть сын и дочь. И, кстати, до сих пор нет документальных подтверждений того, что супруги официально развелись.

