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Наглость Волочковой в самолете стала причиной скандала

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
Пассажиры были недовольны поведением балерины. Было просто непонятно, почему у нее такие большие преференции. 
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"В качестве ручной клади сверх нормы и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие вещи, если они находятся при пассажире и не вложены в багаж: рюкзак габаритами не более 40х25х20 см, букет цветов", – говорится в правилах авиакомпании, услугами которой воспользовалась Анастасия Волочкова. Но вряд ли составители этой инструкции могли предположить, что человек станет тащить цветы охапками.

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Сюжеты Эксклюзив

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

А балерина после концерта в Краснодаре решила увезти с собой в Москву несколько десятков огромных букетов. Их размещали на багажных полках, сидениях, а места все равно не хватало. Многие пассажиры стали роптать: мол, их чемоданы перед посадкой измеряются, а для наглой Волочковой правила не писаны? Почему ее "ручная кладь" оказалась такой, что заняла чуть ли не треть салона? И почему к ней какое-то особое отношение, словно только она одна пользу стране приносит и работает?

Фото: личный архив

К счастью, грядущий было скандал удалось погасить – профессиональные бортпроводники смогли разместить не только цветы и многочисленные подарки Волочковой, но и чемоданы рядовых пассажиров. Хотя столько места, как звездная балерина, больше не занял никто на борту.

Как писали Dni.Ru, во время благотворительного детского концерта Настя поразила не только вокалом, но и трепыхающейся грудью, почти голыми ногами и сексуальными движениями. Зрители первых рядов отчетливо видели трусы Настеньки. А она ничтоже сумняшеся скакала по сцене и весело пела про лягушку. "Это же откровенный стриптиз!", "В 42 года можно быть умнее и скромнее", – шептались зрители.

Краснодарский край близок Насте, по ее словам, душевно. Там она выступала в театре Юрия Григоровича – в его "Баядерке". Поэтому поклонников у нее в этих краях много еще с юности.

Фото: личный архив

25 мая 2018, 21:30
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