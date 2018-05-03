Малахов заставил оправдываться постаревшую Плисецкую

Племянница великой балерины Майи Плисецкой Анна стала гостьей шоу "Привет, Андрей". Женщина рассказала Андрею Малахову о том, как ей работалось с великим артистом Олегом Табаковым.

В 1983 году, будучи одиннадцатилетней девчушкой, Анна Плисецкая покорила сердца миллионов советских граждан, сыграв аристократку Джейн Бэнкс в фильме–мюзикле "Мери Поппинс, до свидания" режиссера Леонида Квинихидзе. Ведущий обратил внимание на то, что Анна, вероятно, получила роль не случайно, а по протекции знаменитой тети.

Артистка поспешила оправдаться перед зрителями. "На съемки меня привез мой папа. Был очень серьезный кастинг", – вспоминает Анна. "В то время мало кто мог быть универсальным человеком, что бы сам себе человек мог поставить танцы… и спеть, попасть в ноты, сыграть и станцевать…", – рассказала Плисецкая Малахову.

Среди требований к исполнителям были не только актерский профессионализм, но и умение пластично существовать в кадре и быть музыкальными. Анна идеально подошла на роль маленькой англичанки: юная барышня серьезно занималась танцами: на момент съемок она была студенткой академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

Анна отметила, что изначально на роль Мери Поппинс пригласили Анастасию Вертинскую. Однако в последний момент Квинихидзе решил снимать супругу своего приятеля Максима Дунаевского Наталью Андрейченко.



Плисецкая добавила, что участие в мюзикле стало для нее потрясающим опытом. Ведь ей удалось поработать с легендарным метром Олегом Табаковым. "Он пришел, посидел на гриме часа полтора, пока его сделали бабой, извините, мисс Эндрю. Он сделал мисс Эндрю очень мужеподобной", – с улыбкой вспоминает актриса.

Женщина призналась, что была очень расстроена вестью о кончине Олега Павловича, а когда узнала о смерти режиссера Квинихидзе, то не смогла сдержать эмоций. "Когда умер Олег Табаков, буквально через какой-то маленький период не стало Леонида Квинихидзе, поэтому у меня произошло наслоение потерь", – рассказала Анна.