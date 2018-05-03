На Фадеева страшно смотреть из-за смерти на реке

Жизненный путь композитора и продюсера Максима Фадеева был не всегда усыпан розами. Случались и драматические моменты.

В юности будущей эстрадной знаменитости довелось пережить жуткую трагедию – он похоронил товарища. "В курганской школе №40 мы учились вместе всего год, – рассказала одноклассница композитора Лариса Шевелева. – И получилось так, что именно этот период стал для Максима очень сложным: на старице реки утонул его лучший друг Леша Кошанский".

По словам бывшей одноклассницы, которые приводит StarHit, Максим тяжело перенес потерю. "После произошедшего Фадеев осунулся, ушел в себя, было страшно на него смотреть", – говорит она.

В школьные годы Фадеев слыл задирой и скандалистом. "В то время он отличался непростым, можно сказать, даже скверным характером. Часто психовал, нервничал без особой причины, по мелочам. Ему казалось, его никто не понимает. Из-за этого даже ругался с мамой Светланой Петровной. Не зная, как справиться с сыном, та звонила моей родительнице: мол, побеседуй с ним, пожалуйста!" – вспоминает друг детства Фадеева Александр Нужденко.

Сегодня все конфликты и скандалы в прошлом. А Фадеева работающие с ним артисты волнуют больше, чем собственные неурядицы. Недавно, как писали Dni.Ru, он выступил с заявлением о состоянии здоровья Наргиз. "Единственное, к чему мы не были готовы и сейчас вынуждены были перенести несколько концертов, – у Наргиз была сильная простуда, которая повторялась из раза в раз, – написал он на своей странице в Instagram. – Сейчас ей гораздо лучше! Наргиз – тот артист, который выступает без выходных и вообще уже чуть ли не живет на сцене".