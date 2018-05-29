Боярский тяжело переживает смерть близкого человека

Народный артист России Михаил Боярский рассказал о совместной работе с актером Юрием Рашкиным, который скончался 28 мая. Он признался, что был рад поучаствовать в съемках с более опытным коллегой по цеху.



Боярский начал с упоминания кинокартины "Мосты". Для актера она стала дебютной и позволила поработать с таким мэтром, как Рашкин, передает Russia Today.

"Он был несколько старше, опытнее, очень открытый человек. У нас завязались хорошие, дружеские отношения", – вспоминает актер. Он добавил, что неоднократно виделся с Рашкиным в Москве по работе. "Самые приятные воспоминания остались. Подружились мы во время съемок, но потом встречались все реже и реже", – отметил Боярский.

Ранее стало известно, что актер Юрий Рашкин скончался в возрасте 72 лет. Причина смерти режиссера пока неизвестна.

Напомним, Рашкин работал в "Современнике" с 1967 по 1973 годы. Позже актер перебрался в ленинградский Театр комедии.

Более того, многие годы Юрий Леонидович занимался телевизионной документалистикой. Он делал фильмы о писателях, композиторах и коллегах по цеху. Героями его работ были Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Константин Райкин и Ростислав Плятт.

Кинолента "Мосты", которая объединила Боярского и Рашкина на одной съемочной площадке, вышла в 1973 году. Фильм был поставлен режиссером Василе Паскару. В центре истории – драматические события в молдавском селе.