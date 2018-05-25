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Шоу-бизнес

Певица Наташа Королева откровенно о дочке

Наташа Королева. Фото: GLOBAL LOOK press/Evguenii Matveev
Наташа Королева стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Популярная исполнительница рассказала о личной жизни.
прочитано 3025 раз

Наташа Королева стала популярна, когда ей еще не было и 20 лет. Благодаря таланту и несгибаемому пробивному характеру молодой артистке покорилась сцена, а ее песни стали хитами. Королева никогда не обращала внимания на критику, разве что прислушивалась к советам коллег.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Впрочем, по признанию самой Наташи, самым главным критиком для нее всю жизнь была мама Людмила Порывай. Возможно поэтому у них так и не сложились близкие отношения. В свою очередь сама Наташа – мама другого склада. По словам артистки, они с ее 15-летним сыном Архипом настоящие друзья.

"У меня с сыном отличные отношения на данный момент. Мы дружбаны. Он мне все расскажет, просто нужно выждать момент", – отметила Королева. Исполнительница назвала себя "стопроцентной мамой мальчиков". Наташа пояснила: "Я мальчиков чувствую". При этом СМИ упорно приписывают артистке беременность. Сама певица не исключает такой возможности, однако дала понять, что не представляет, как бы управлялась с девочкой. "Кто знает, что было бы с дочкой…" – уклончиво сказала Наташа.

Напомним, Королева родила сына от второго мужа, стриптизера Сергея Глушко. В беседе с Татьяной Устиновой Наташа вспомнила о том, как прошло их первое свидание. "Это было первое наше с Сергеем свидание у него дома, где был только чай каркаде и от его мамы баночка абрикосового варенья. Я же принесла с собой купленное по дороге виски (я ведь в гости с пустыми руками не хожу). И я подумала: "Наверное, логично купить виски, не торт же". И все так нормально идет, Сергей разливает чаек, предлагает виски. Но я не пью, я же за рулем. И он так подносит стакан, но не пьет. И смотрит на мою реакцию. Оказалось, в бутылке была подкрашенная вода. Мне было так стыдно! Это на первом-то свидании! В общем, с виски не сложилось, а вот с абрикосовым вареньем очень даже – оно было вкусным, потому что мама Нина знает в варенье толк. С тех пор это наш личный праздник – Абрикосовое варенье", – рассказала Наташа Королева.

Автор: Наталья Аряева25 мая 2018, 16:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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