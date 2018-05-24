"Джигарханяна угробили": заявление известного режиссера о Цымбалюк-Романовской
Режиссер Степан Пучинян прославился благодаря таким работам, как "Повесть о чекисте", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Тайны мадам Вонг". В последнем снялся Армен Джигарханян. Впрочем, актер сыграл в нескольких картинах Пучиняна. "Я знал Армена еще до "Тайн мадам Вонг". Для съемок мне нужен был комиссар гонконгской полиции – яркая личность. Вот его и пригласил", – рассказал кинодеятель.
Он признался, что очень переживает за Джигарханяна. "Несколько лет назад я Армена предостерегал по поводу Виталины, чтобы он на ней не женился. Но Армен не любит, когда ему советуют. В результате его угробили телепрограммы о личной жизни", – цитирует Пучиняна Eg.Ru.
Недоволен содержанием ток-шоу и ближайший друг престарелого актера Артур Согомонян. Он не может смотреть, как безобразно ведет себя Первый канал, потворствуя Цымбалюк-Романовской. Три десятка эфиров программы "Пусть говорят" не прошли бесследно для легендарного артиста – ему стало плохо с сердцем.
В одной из последних передач, по мнению Согомоняна, авторы преступили черту закона, не говоря уже о морали. "Сняли на скрытую камеру Армена Борисовича, когда он выходил из больницы, и, несмотря на официальные требования о запрете, смонтировали, замедлили съемку, наложили трагическую музыку и выложили в эфир. Цинизм создателей этого ток-шоу не имеет предела. Сначала довели уважаемого человека до криза, а затем активно смаковали, как болезненно он выглядит!" – возмутился в недавнем интервью Согомонян.
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