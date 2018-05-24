"Джигарханяна угробили": заявление известного режиссера о Цымбалюк-Романовской

90-летний режиссер Степан Пучинян дал откровенное интервью. Он заявил, что советовал Армену Джигарханяну не жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской, однако тот не послушал, а в итоге артиста "угробили" ток-шоу, где обсуждают подробности его личной жизни.

Режиссер Степан Пучинян прославился благодаря таким работам, как "Повесть о чекисте", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Тайны мадам Вонг". В последнем снялся Армен Джигарханян. Впрочем, актер сыграл в нескольких картинах Пучиняна. "Я знал Армена еще до "Тайн мадам Вонг". Для съемок мне нужен был комиссар гонконгской полиции – яркая личность. Вот его и пригласил", – рассказал кинодеятель.

Он признался, что очень переживает за Джигарханяна. "Несколько лет назад я Армена предостерегал по поводу Виталины, чтобы он на ней не женился. Но Армен не любит, когда ему советуют. В результате его угробили телепрограммы о личной жизни", – цитирует Пучиняна Eg.Ru.

Недоволен содержанием ток-шоу и ближайший друг престарелого актера Артур Согомонян. Он не может смотреть, как безобразно ведет себя Первый канал, потворствуя Цымбалюк-Романовской. Три десятка эфиров программы "Пусть говорят" не прошли бесследно для легендарного артиста – ему стало плохо с сердцем.

В одной из последних передач, по мнению Согомоняна, авторы преступили черту закона, не говоря уже о морали. "Сняли на скрытую камеру Армена Борисовича, когда он выходил из больницы, и, несмотря на официальные требования о запрете, смонтировали, замедлили съемку, наложили трагическую музыку и выложили в эфир. Цинизм создателей этого ток-шоу не имеет предела. Сначала довели уважаемого человека до криза, а затем активно смаковали, как болезненно он выглядит!" – возмутился в недавнем интервью Согомонян.