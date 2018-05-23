Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву

Российский актер Николай Перминов был ошарашен встречей с бывшей зазнобой Яной Боевой. Девушка пришла на программу "На самом деле" Первого канала, чтобы познакомить его с их общей дочерью.

В студии попытались выяснить, правда ли артист некоторое время назад, узнав о беременности, бросил возлюбленную. Защитить Яну пришла ее мать Елена Анатольевна. Женщина призналась, что это она заставила дочь призвать к ответу предполагаемого отца ее внучки.

"Я лазила в просторах интернета посмотреть, что же из себя представляет Николай. Смотрю – а ему хорошо живется. Он то живет в Америке, то он снимается в фильмах, в Instagram он вообще просто хвастается… в каких ресторанах кушает, где занимается фитнесом. Он должен участвовать в воспитании ребенка", – заявила женщина ведущему Дмитрию Шепелеву.

Примечательно, что Перминов не сразу вспомнил, о какой любовной истории идет речь. По словам мужчины, у него было много мимолетных романов. "Мы познакомились с тобой в магазине. Я работала там продавцом. Это были предновогодние праздники. Ты пришел за покупками. Припоминаешь?" – вопрошала Яна.

Николай отметил, что начинает вспоминать бывшую зазнобу. Он подтвердил, что шесть лет назад между ними была связь, но также отметил, что о беременности девушки не догадывался. Яна, наоборот, уверяла, что говорила о своем положении Перминову, но артист не захотел принимать участия в воспитании малышки. Полиграф опроверг слова молодой мамы.

В студии появился взрослый сын Перминова Андрей и с порога заявил, что женщины не смогут ничего добиться от Николая, так как его отец – не мужик. "Вы пытаетесь добиться алиментов за пять лет? Я рос без отца 20 лет – и никакой помощи", – отметил юноша.

Выяснилось, что Андрей не единственный ребенок актера, есть еще один наследник, Александр, воспитанием, которого Перминов не занимался. Эта информация шокировала безупречного отца Шепелева.

Редакторы связались по скайпу с бывшей женой актера Валентиной. Она нелестно отозвалась об экс-супруге. Якобы тот изменял ей и поколачивал. Спасаясь от побоев, она забрала маленького сына и сбежала. Проходя проверку на полиграфе, Николай признался, что Валентина говорит правду, он действительно вел себя не по-мужски.

Пришло время вскрыть результаты ДНК-исследования. "Вывод: отцовство исключено", – с досадой зачитала Елена Анатольевна. "Я прошу извинений, я неправа была", – добавила женщина.