"Если ты особый извращенец": Цискаридзе обратился к Урганту

Николай Цискаридзе стал очередным звездным гостем ток-шоу "Вечерний Ургант". Артист балета признался, что он вредный, и ответил на интимный вопрос Ивана Урганта о бандаже.

В 2018 году Академии русского балета имени Вагановой исполнится 280 лет. В честь этого события ректор и преподаватель школы Николай Цискаридзе пришел на шоу Ивана Урганта и рассказал о своей работе. "Я вредный. Заставляю работать, да. Требую дисциплины и безукоризненного подчинения", – признался он.

"Понимаешь, балет без давления, психологического особенно, не учится. Это обязательно. Потому что ребенок не хочет никогда стараться. Вот я, например, никогда не хотел стараться", – отметил артист. По его мнению, самый страшный проступок – невнимание. "Все остальное можно пережить", – добавил Николай.

Цискаридзе вспомнил, что во время учебы приходилось коротко стричься и носить трико, а на голове – сеточку. По его словам, все ученики ненавидели этот головной убор.

"Мне кажется, этим самым педагог усмирял наш переходный возраст – мы должны были быть сконцентрированы. Очень часто, особенно сейчас, я сталкиваюсь с артистами, которые не хотят надевать головной убор, не хотят делать, подчиняться правилам. Все-таки балет... Это надо подчиняться правилам", – подчеркнул Цискаридзе. Артист признался: когда сдал госэкзамен, сжег сеточку и трико.

В этот момент Иван продемонстрировал гостю бандаж, и тот рассмеялся. "Такой и боксеры носят, и хоккеисты", – сказал Николай. Ургант поинтересовался, можно ли надеть бандаж поверх трико. "Можно, если ты особый извращенец", – коротко ответил Цискаридзе.

Не обошлось без открытого урока от мэтра. Для этого Иван Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев облачились в свободные белые рубашки, черные лосины и специальную обувь. Цискаридзе попутно сообщил, что у него уже была звездная ученица – всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл. "Ты знаешь, у тебя стройные ножки!" – отпустил он комплимент Урганту и приступил к тренировке.