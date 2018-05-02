Цымбалюк-Романовская потратила миллионы на возвращение Джигарханяна

В эфире радио "Комсомольская правда" бывшая жена актера Армена Джигарханяна изложила свою версию произошедшего в семье перед скандальным разводом, а также рассказала, какую роль в случившемся сыграла Элина Мазур, которая сперва выступала на стороне украинской пианистки, а затем переметнулась в противоположный лагерь. Виталина Цымбалюк-Романовская утверждает, что была готова отдать все, лишь бы вернуть возлюбленного.



Виталина Цымбалюк-Романовская подтвердила правдивость слухов о том. что она заплатила Элине Мазур три миллиона рублей. "Я вижу эту историю так: у меня украли мужа. Элина обещала спасти мой брак. Я поверила ей", – рассказала бывшая пассия Армена Джигарханяна. "В самый тяжелый момент со мной, к сожалению, оказалась рядом Элина, которая пообещала, что вернет мне мужа. Я готова была отдать ей все", – добавила она.

Экс-супруга актера отметила, что другие люди отказались ей помогать, сославшись на то, что это семейный конфликт. Однако пианистка до сих пор не верит, что дело в межличностных отношениях. "Если бы Армен Борисович захотел со мной развестись, сообщил мне об этом дома за ужином", – уверена она. Как бы то ни было, Виталина Цымбалюк-Романовская, как она сама утверждает, передала Элине Мазур деньги. "Честно скажу – не жалею об этом. По крайней мере я сделала все, что могла", – подчеркнула Цымбалюк-Романовская.

По ее словам, до скандального расставания они с Арменом Джигарханяном задумывались о рождении ребенка. "Нужно было выделить время для того, чтобы этим заняться. Мы просто не успели", – пожаловалась пианистка.

Она также призналась, что возрастные изменения Джигарханяна давали о себе знать. "Моей задачей было, чтобы он оставался в памяти зрителей таким, каким они привыкли видеть его на экране. Поэтому то, какой он в быту, я не рассказывала. Армен Борисович с возрастом менялся не в лучшую сторону", – призналась Виталина Цымбалюк-Романовская.

По ее словам, актеру внушили, что молодая жена ему не верна. "Если здоровому человеку говорить все время, что тебе жена изменяет, она уехала и не пускает тебя в дом, то он может поверить. А тут все эти вещи говорили человеку со слабым здоровьем", – объяснила она причину расставания.