Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста

Житель Тюмени Антон Тихонов создал петицию на имя президента России Владимира Путина и министра культуры Владимира Мединского с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста. Свои подписи под этим требованием успели поставить свыше тысячи человек. Причиной такой реакции стал последний клип короля российской эстрады на песню "Цвет настроения синий".

Выход провокационного клипа на песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" стал одним из самых обсуждаемых событий в мире российского шоу-бизнеса. Участие в съемках приняли многие отечественные звезды, подчас представ в самых неожиданных образах. До неузнаваемости изменился и сам певец.

Однако не всем происходящее на экране пришлось по нраву. Филиппа Киркорова раскритиковали за матерную ругань, неприличные жесты и асоциальное поведение в клипе. Дальше всех в своем возмущении пошел житель Перми Антон Тихонов, который создал петицию с просьбой лишить певца звания Народного артиста России.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Апр 2018 в 11:05 PDT

"В данном видео произведении открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика", – написал он в обращении к президенту и министру культуры. Подобное поведение, по его мнению, никак не может соответствовать высокому званию, которого удостоили Филиппа Киркорова.

Публикация от Амиран Сардаров (@amiran495) 27 Апр 2018 в 8:40 PDT

Автор петиции подчеркнул, что, по его мнению, Народный артист должен "пропагандировать вечные ценности и являть собой пример для подражания подрастающему поколению, а не гнаться за трендами ради личной популярности". Провокационным клипом он, уверен автор петиции, дискредитировал себя. Свои подписи под обращением уже успели оставить более тысячи человек.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Апр 2018 в 6:14 PDT

Столь острая реакция россиян на клип Филиппа Киркорова не удивила члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. "Нисколько не удивлен. Это такая реакция интернет-сообщества на его творческое хулиганство", – рассказал он Dni.Ru.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 30 Апр 2018 в 8:30 PDT

"Удивительно, что Филипп Бедросович не понимает простых вещей. То, что позволено многочисленным блогерам и рэперам в их так называемом "творчестве" нельзя повторять в своих работах Народному артисту России. Просто недозволительно опускаться на их уровень, пытаться их "пародировать" и использовать ненормативную лексику", – подчеркнул Вадим Манукян.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 29 Апр 2018 в 3:15 PDT

"Мне кажется, что это просто за гранью, пусть даже в шутку показывать как ребенок пьет алкоголь, несмотря на то, что в бутылке из под вина разумеется налит лимонад. Должна же быть определенная самоцензура у артиста его величины и статуса", – добавил он.