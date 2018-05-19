Прямая трансляция: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Эксклюзив Интервью Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Дом-2

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"Хуже не будет": дикое заявление медиков о больном Караченцове

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Николай Караченцов прошел в Израиле двухмесячный курс лечения рака легкого. Медики рассказали, как актер перенес процедуры.
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"Все прошло очень хорошо, у Николая Петровича не было особых побочных эффектов от облучения. У него только появился небольшой кашель, стало сложнее глотать. Но это стандартный побочный эффект после облучения", – сообщил генеральный директор медицинской компании, в которой лечат Караченцова.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Медики рекомендовали артисту избегать мест большого скопления людей, чтобы не подхватить какой-либо вирус. "У пациентов после этой процедуры понижается иммунитет", – пояснил в интервью "Комсомольской правде" врач.

Теперь актера ждет курс химиотерапии в России. Через два месяца ему сделают контрольный снимок легкого и только тогда станет известно, какой получился эффект от облучения в Израиле.

"Пока сказать ничего нельзя, облучение не воздействует на организм моментально. Точно одно – хуже не будет", – заявил израильский медик.

Как писали Dni.Ru, в 2017 году у Николая Караченцова обнаружили рак легкого. Российские медики смогли стабилизировать состояние актера, однако, чтобы полностью справиться с болезнью, он отправился в Израиль.

Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помог артисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от медучреждения.

Автор: Алёна Нестерова19 мая 2018, 11:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

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