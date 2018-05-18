"Пусть говорят" грозит закрытие после безобразной драки Цымбалюк-Романовской

Происходящее в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале больше напоминает шабаш ведьм. Все кричат, дерутся, плюются, перебивают друг друга. А эта беспардонная манера снимать уважаемых людей скрытой камерой и потом в эфире глумиться над их немощью? Но, как говорится, сколько веревочке не виться, а будет и конец.

Осенью прошлого года, когда начался сериал под названием "Скандальный развод Армена Джигарханяна", никто и подумать не мог, что он продлится так долго. В студии программы "Пусть говорят" киевская домработница, ставшая в России "молодой пианисткой", появлялась без малого 30 раз! "Не сдержала слез: Виталина увидела Джигарханяна", "Звонок Джигарханяну: Виталине грозит тюрьма?", "Покаяние Виталины", "Последний шанс: Виталина и Джигарханян снова вместе?", "Призрак Виталины в новой жизни Джигарханяна", "Честь семьи Джигарханяна: встреча, которой ищет Виталина" – от тем передач Дмитрия Борисова стынет кровь.

Имя несчастного Армена Джигарханяна полощут (кстати, раньше эта программа называлась "Большая стирка") все подряд. Пожилого артиста выставили посмешищем и регулярно поливают помоями. Ужас еще и в том, что ведущего скандального ток-шоу Дмитрия Борисова актер называет сынком – доверят ему. А Борисов целует руку и улыбается Цымбалюк-Романовской. Впрочем, он лишь отрабатывает режиссерский сценарий и продюсерский план, к нему вопросы могут быть только с человеческой, но не профессиональной точки зрения. Кажется, мораль – последнее, что ценится в "Пусть говорят".

Телезрители возмущаются: сколько можно пиарить Цымбалюк-Романовскую и склонять великого артиста, когда эта вакханалия закончится, почему людей пичкают этим мусором? Последней каплей терпения стал выпуск, в котором показали снятого скрытой камерой полуживого артиста. Там же его бывшая жена набросилась на 79-летнюю актрису Тамару Семену. Сцену безобразной драки вырезали – но не из памяти тех, кто был в студии. А Тамара Петровна, говорят, написала заявление в полицию и обратилась в приемную Администрации президента. Судя по всему, программе грозит закрытие.

Кроме того, в Сети появилась петиция с требованием закрыть проект. "Мы, граждане России и зрители ТВ, требуем немедленного прекращения трансляции программы "Пусть говорят" в связи с тем, что деятельность передачи направлена на незаконное собирание сведений о частной жизни лиц, порой без их согласия, и распространение этих сведений в средствах массовой информации", – говорится в обращении.

"Пусть говорят" выступает как площадка для пиара террора против известных лиц и обычных людей, стремится поддерживать рейтинги за счет скандалов, грязных историй, унижения, оскорбления достоинства людей. Нам не нужны такие ток-шоу. Требуем информационной гигиены и передач, которые будут воспитывать молодежь и стремиться к духовно-моральному возрождению. Данная программа наносит серьезный вред психическому и физическому здоровью граждан нашего общества!" – отмечается в петиции. Она будет направлена в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Государственную думу и лично первому заместителю руководителя Администрации президента Российской Федерации Алексею Громову.