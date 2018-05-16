"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую

Продюсер Максим Фадеев жестко высказался о телешоу Первого канала "Пусть говорят". Досталось не только создателям передачи, но и приглашенным звездам.



Фадеева вывел из себя очередной выпуск, в котором уважаемая народная артистка Тамара Семина поливала грязью ушлую экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. Перепалка двух женщин закончилась потасовкой.

Семина ругала пианистку на чем свет стоит – обозвала воровкой, и добавила, что та обладает незаурядными криминальными способностями. Взбешенная этими словами Виталина вскочила с места и направилась к пожилой артистке. "Вы сейчас отсюда уйдете", – пригрозила она. Путь разъяренной Цымбалюк-Романовской преградила журналистка Юлия Норкина, женщин еле разняли.

Продюсер пришел в ярость, увидев этот балаган на экране своего телевизора. Он поспешил оставить гневный пост в своем Instagram.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 16 Май 2018 в 5:12 PDT

"Сколько еще это "шоу" будет продолжаться? У меня такое впечатление, что эта история закончится трагически! Благодаря "журналистам", люди, народные артисты, актеры, режиссеры вдруг предстают перед нами обычными хабалками, сплетниками, стукачами и хамами. Они неистово врут и предают друг друга на потеху остаткам зрителей. Противно наблюдать, как из культовых людей они превращаются в самых обычных, заурядных, мелких пакостников!", – обругал некоторых российских звезд Фадеев.

"Неужели все эти уважаемые люди не имеют достоинства? Надо уметь слушать не перебивая друг друга, не орать как животное в брачный период друг на друга, не обзываться как на вокзале...А потом мы все удивляемся, почему мальчик место не уступил беременной женщине.. Да потому, что он смотрит вот это и думает: ЭТО НОРМАЛЬНО! Простите, не сдержался...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". – подытожил Максим.

Поклонники поддержали продюсера. "Полностью с вами согласна , Максим !", "Стыд и срам!!!", "Канал платит – люди продаются", "Полностью согласна. ..вчера клацала каналы. ..опять одно и тоже. Подумала когда они успокоятся ....когда Джигарханян умрет", "Вот правда приходит разочарование!!! Любишь актеров, их роли, а потом посмотришь, как они себя ведут в жизни и поневоле становишься на сторону таких как Виталина. После шоу с Тимуром – сыном Спартака Мишулина увидев настоящие лица знаменитых актрис и думаеш, а те ли они роли играли в кино, театре? Противно", – комментировали почитатели Фадеева.