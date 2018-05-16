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"Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
В храмах по всей стране служат молебны о бывшей жене Джигарханяна. Страдалица стала кумиром и образцом терпения для многих. 
прочитано 4366 раз

Страшно смотреть, как травят несчастную Цымбалюк-Романовскую. Каждый день то тут, то здесь появляются какие-то лжедрузья, знакомые, соседи, которые возводят гадкие поклепы на пианистку. И в секте сайентологов она-де состоит, и простой сиделкой при Джигарханяне была, и таблетки ему странные давала. Да и сам бывший муж хорош – прилюдно назвал ее воровкой и даже требовал посадить. Как так можно по отношению к человеку, который ноги тебе целовал?!

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Армен Борисович не может сам себя обслуживать, – заявила Виталина в интервью "Комсомольской правде". – А "друзья" организовали кампанию против меня в стиле а-ля 90-е, отжали у меня квартиру под Красногорском. Уверена, Армен Борисович не в курсе, что происходит. Не исключаю, что скоро он, сам того не подозревая, "подарит" эту квартиру, скажем, тому же Артуру. Армен Борисович не понимает, что он подписывает".

Сколько сил, сколько терпения нужно, чтобы каждый день с честью выдерживать удары и достойно отвечать врагам. Многие россияне встали на защиту поруганной и оболганной Виталины. Ведь о ней хочется говорить словами из "12 стульев": "Сама юность волнующая, сама младость ликующая, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная".

В редакцию Dni.Ru постоянно летят письма в поддержку побитой в эфире стольких каналов и программ Цымбалюк-Романовской. "Я заказала молебен о Виталине, перед Казанской божьей матерью просила о девочке, которую все уничтожают за то, что она отдала лучшие годы немощному старику (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет одна из читательниц.

А многие и вовсе поддержали Цымбалюк-Романовскую в стихах: "Господь! Виталину храни! // От боли, от невзгод, от кутерьмы. // От равнодушия, предательства и лжи. // Храни ее, Господь! Храни! // От нелюбви храни. От пустоты. // От горя отведи и от беды. // Храни ее, Господь! Храни! // Зимой холодной, осенью… Храни… // В июльский жаркий зной, и раннею весной. // Храни ее здоровье, храни души покой. // Укрой своим плащом Любви! // Убереги от сглаза и войны. // Храни Виталину, Господь! Храни..."

Или такая молитва: "В храм божий по утру иди, // Склонись к иконе скорбной тенью, // К ней припади, одно моля: О, Господи! // Дай Виталиночке здоровья и терпенья!"

Люди очень хотят, чтобы кошмар, в котором живет бывшая жена Джигарханяна, скорее окончился. Появилась даже специальная молитва о здравии Виталины. Приведем ее в сокращении: "Огради ее от мук, // От обиды, слез и горя, // От несчастия и боли, // От потерь и от разлук. // Огради от сплетен, лжи, // Равнодушия и лести, // От падения и мести, // От невзгод всех огради. // Огради от злой молвы, // От страданья и печали, // Пусть беды к ее причалу, // Не пристанут корабли. // Нежность встреч ей подари, // Теплоту, любовь и счастье,//  Дружбу, чистоту участия, // Луч негаснущей зари. // Подари ей, поспеши, // Чистоту всех отношений, // Не коснуться пусть лишенья, // Ее трепетной души!"

Автор: Иван Губкин16 мая 2018, 19:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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