Геи признали Самойлову главной красавицей "Евровидения"

Певица поразила гостей конкурса. Она – настоящий герой и боец.

"Евровидение" – это большой европейский гей-парад, замаскированный под конкурс песни. Здесь пестуют трансвеститов и транссексуалов (Кончита Вурст и Дана Интернешнл), откровенных лесбиянок (Мария Шерифович, победившая в 2007 году) и фриков всех мастей(Верка Сердючка, Lordi). На этом фоне потенциальных обитателей кунсткамеры, конечно, наша Юля Самойлова казалась подлинным бриллиантом.

Изысканное сиреневое платье с шитьем и камнями, стильная прическа и модный макияж – представительница России выглядела безупречно. Ее образ был продуман до мелочей, поражая совершенством и вкусом. А геи очень чувствительны к таким вещам – они любят красоту. Поэтому на негласном конкурсе за звание главной красавицы "Евровидения", объявленном представителями секс-меньшинств, Самойлова одержала первое место.

Хрупкая, утонченная, нежная – Самойлова показала миру, что даже ограниченный в движениях человек может быть интересным, талантливым, харизматичным. Сама же Юлия о своем положении говорит так: "У меня нет травм голосовых. По сути, я просто не хожу. Я не жалко выгляжу. Я симпатичная и так далее. Не могу прямо сказать, что я сильный человек. Со стороны виднее. Но я точно не нюня. Мне много раз говорили "нет", но я не останавливалась".

Очень важно, чтобы после досадного поражения она не сломалась, не расстроилась, не утратила веру в себя. Это всего лишь конкурс, где среди проигравших не она одна, а еще два десятка стран. Важнее всего, что красавица Юля всем нам явила пример, как нужно и можно тащить себя за волосы и бороться за свою мечту. Она – герой.