Раскрыта подпольная кличка оборотистой Цымбалюк-Романовской

Виталина стала героиней народного эпоса. И на орехи ей достается от людей изрядно.

Александра Пушкина лицейские друзья называли Французом. Антон Чехов из полусотни своих прозвищ и псевдонимов больше всего любил Человек без селезенки. Обладателя Нобелевской премии Бродского Анна Ахматова звала Рыжим. А главную звезду сегодняшнего медиапространства Виталину Цымбалюк-Романовскую телевизионщики за глаза именуют Баба Цымба.

В этой кличке – все отношение к бывшей жене Армена Джигарханяна. Считается, что оборотистую Виталину невозможно переспорить и переубедить – она будет переть как танк и сметать все на своем пути. "Ее сам прокурор не переговорит, – рассказал Dni.Ru один из редакторов программы "Пусть говорят" на Первом канале. – Она так уверенно и твердо отстаивает свою правоту перед камерой, что волей-неволей веришь ей и считаешь незаслуженно оболганной. Виталина всегда логична, последовательна, тверда. Настоящая сильная баба. Я понимаю, почему Джигарханян попал под ее обаяние, – она умеет так убеждать, влиять, что последнюю рубашку отдашь".

А простые люди как только не склоняют пианистку и ее бывшую товарку Элину Мазур, обзывая Фекалиной, Витаминой, Мразуриной, Шакалиной, Мазуркой под цимбалы, Проходимистой пианисткой... Особенно читателей возмущает, когда бывшую жену великого актера журналисты в статьях называют красавицей.

Впрочем, Цымбалюк-Романовской все – божья роса. Она получает приличные деньги за телеэфиры, блистает в свете и радуется тому, как лихо все обставила, став богатой невестой с солидным приданым и именем.