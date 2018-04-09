Отец показал голое фото Ольги Бузовой

Эксклюзив Интервью Волчкову в расцвете сил убил рак Дочь и внуки забыли о 80-летней Пьехе Дом-2

Выбор читателей

"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
партнеры
Понедельник 9 апреля
Лента новостей
21:40
Безумные регионы: бандит со штанами на голове напал на банкомат в Омске
21:16
Потерявшая ногу красотка удивила весь мир
20:04
Умер известный российский художник
19:56
На кладбищах под Волгоградом из могил всплыли покойники
19:50
Российского туриста до полусмерти избили в Индии
19:12
"Единая Россия" приглашает на дискуссию о модернизации партии
19:06
У Трампа нашли шкурный интерес в отравлении Скрипаля
18:43
Задержание вооруженных банкиров попало на видео
18:30
Останки жертв месяц гниют на месте трагедии Ан-148
18:09
Эрдоган готовится ввести турецкие войска в Донбасс
18:00
Перепуганные россияне кинулись скупать доллары и евро
17:40
Россия и Иран выходят на новый уровень взаимодействия
17:34
В Самаре рядом с ТЦ полыхает жуткий пожар (видео)
17:27
В Altmans Gallery представили путеводитель Арт Израиль
17:04
Истощение мозга продлевает жизнь
16:48
Племянница Скрипаля опубликовала письмо Терезе Мэй
16:21
Порошенко нахваливает свою трубу перед Меркель
16:04
Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 54-летней даме
15:59
К чему приводят обиды в отношениях
15:37
Рецепт орехового торта без выпечки
15:32
Чудом выживший в кемеровском пожаре мальчик начал ходить
15:29
Эксперт рассказал о будущем рухнувшего рубля
15:27
Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро
15:10
Железный иммунитет: рак груди не берет накачанных женщин
14:53
Украинцев стали чаще ловить на кражах в российских магазинах
14:52
Водитель снял на видео призрак женщины на дороге
14:36
Назван следующий президент Украины
14:33
Паника на бирже: новые санкции обвалили рубль
14:32
Певица Наргиз в ярости от хамства Первого канала
14:30
Ученые раскрыли секрет здорового сна
14:28
У Водонаевой возникли проблемы с жильем
14:14
Трамп тайком нагадил во "владениях" Путина
13:59
Как по группе крови вычислить хорошего любовника
13:50
Российский рэпер разбился в ДТП
13:24
Мазур об аресте Цымбалюк-Романовской из-за аферы с чужой квартирой
13:23
Жители России поддерживают атомную энергетику
13:17
Лондон перехватил "секретное сообщение" Москвы по делу Скрипаля
13:16
Лобода рассказала о рождении дочери и показала трогательное фото
13:13
Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери
13:03
Под Москвой погиб 13-летний зацепер
12:47
Погрязший в гей-связях Ляшко решил жениться
12:27
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
12:25
Москва приравняла предателя Скрипаля к Березовскому
12:18
На склоне под Мурманском погиб сноубордист
12:11
"Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти
12:07
Москвич с битой расстрелял соседку и ее сына
12:05
США утопили миллиардера Дерипаску
11:48
На Москву надвигается резкое похолодание
11:47
Маленький сын Анны Седоковой попал в реанимацию
11:29
Под Москвой бродячая собака вгрызлась в лицо маленькой девочке
11:22
Володин: Санкции США – это попытка сдержать развитие России
11:20
В России подскочат тарифы на коммуналку
11:18
Никас Сафронов шокировал признанием о внебрачных детях
11:16
К похорошевшей Бузовой вернулся бывший
11:15
Скрипалей удерживают в Лондоне силой
11:12
В Москве домашняя кошка разорвала трех человек
10:57
После грязного скандала с мужем Дайнеко вышла в свет без юбки
10:46
Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику
10:32
Уязвимость рубля под новыми санкциями
10:18
Народ в ярости из-за советов о сексе от телезвезды
10:18
Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
10:13
60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс
10:08
Черномырдин перед смертью сделал страшное пророчество об Украине
10:08
После отравления Скрипаля Солсбери атаковали полчища крыс
09:55
Челобанов на всю страну унизил свою молодую жену
09:44
"Пришла к врачам с температурой": пострадавшую в "Зимней вишне" отправили в психушку
09:38
В Москве расцвела орхидея-вампир
09:33
Тяжелоатлет упал замертво после провальной попытки поднять штангу (видео)
09:31
Кто нанес подлый ракетный удар по союзникам России
09:20
ЦБ лишил лицензии крупный банк
09:19
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
09:15
Мавроди после смерти обобрал миллионы людей
08:55
Высокопоставленный чиновник принес себя в жертву ради Тулеева
08:42
Похудевшая на 46 кг Елена Степаненко покидает Россию из-за мужчины
08:41
По союзникам России нанесли подлый ракетный удар
08:31
Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову
08:21
Лондон в панике уничтожает улики по делу Скрипаля
08:05
Известная советская актриса умерла после тяжелой болезни
21:40
Россиян призвали отказаться от доллара
21:20
Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху
18:16
Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
18:05
Волчкову в расцвете сил убил рак
17:52
Онкобольной Успенский рассказал о предательстве жены
17:33
От волнения и спешки у Тимати случился интимный конфуз
17:01
Волчкова предсказала свою смерть
16:34
Как звезды встречают Пасху
16:33
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в Ставрополье
16:01
Коллегу Серебрякова щедро наградили за неуважение к зрителям
15:32
Изменившуюся Лютаеву приняли за ровесницу сына
14:56
Волчкова умерла после тяжелой болезни
14:50
Оголившаяся Бузова пережила нападение
14:29
Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео
14:24
Британцы обвинили племянницу Скрипаля в причастности к его отравлению
14:02
Потоп в аэропорту Домодедово напугал пассажиров
13:48
Александру Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
13:19
В Крыму водитель загнал маршрутку с пассажирами под поезд
13:15
Сколько Пугачева и Галкин потратили на бегство из России
12:47
Звезда "Дома-2" потеряла зрение после участие в "Битве экстрасенсов"
12:12
Валерия возмутила запредельными ценами на самое необходимое
11:44
Влад Кадони из "Дома-2" рассказал о свадьбе и воспитании детей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
"Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти
Мазур об аресте Цымбалюк-Романовской из-за аферы с чужой квартирой
Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке
Шоу-бизнес

Отец показал голое фото Ольги Бузовой

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Отец Ольги Бузовой поделился в Сети компроматом на своих дочерей. От собственных обнаженных снимков стало неловко даже привыкшей ко всему звезде "Дома-2".
прочитано 433 раза

Игорь Бузов опубликовал в своем Instagram несколько архивных фотографий, на которых запечатлены Ольга, ее сестра Аня и их отец. Взрослеющие девчушки позируют только в шортах.

ПО ТЕМЕ

К похорошевшей Бузовой вернулся бывший

Оголившаяся Бузова пережила нападение

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Мужчина подписал под фото: "Вот мои лапушки – Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то атракцион, где все крутится – пол, потолок... гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: "Дочки, держитесь!" Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого все".

Публикация вызвала жаркую дискуссию в комментариях. Некоторые посчитали неприличным в таком относительно взрослом возрасте ходить топлес и набросились на Игоря Бузова  с критикой. "Они голенькие? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кошмар еще и выставлять такое... Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть? Им же не 2 года?", "Они что голые верхняя одежда нету что ли, не поняла я что то?", – писали возмущенные пользователи Сети.

Другие, наоборот, восприняли эту нелепую откровенность с юмором и встали на защиту главы семейства. "Хaxaxa какими же смешными бывают порой фото из детства, "в то время нормально было и без топика! (у самой полно таких фоток), это сейчас в 5 лет уже в купальниках раздельных). Очень крутая фото!", "Груди нет же ! У детей в этом возрасте нет такого понятия как стыд , на море редко бываете? Не видели разве там девочек лет 6 топлес?" "у Бузовой ничего не меняется, сейчас тоже в одних трусах ходит  а что постыдного?", – смеялись в комментариях поклонники.

Такая откровенность родителя шокировала даже саму Ольгу Бузову. Она обратилась к родственнику: "Папа, а где мой топик". На что тут же получила ответ родителя: "ну не досмотрели не додумали".

Автор: Руслана Алексеева9 апреля 2018, 21:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Бенито Муссолини
Макрон начал открытую войну с Путиным
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей

Шоу-бизнес

Муж откровенно об измене Наташе Королевой
Самойловой на "Евровидении" грозит опасность
Наталия Власова развелась с мужем
Анжелика Волчкова до конца прятала свою семью

Проишествия

Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов

Lifestyle

Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Шоу-бизнес

"Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти

Россияне не могут прийти в себя от возмущения
Происшествия

Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери

Девушка оказалась в смертельной ловушке
Шоу-бизнес

Муж откровенно об измене Наташе Королевой

Сергей Глушко рассказал о личной жизни
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился личной трагедией

Он написал об этом в своем микроблоге

Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада

Фоторепортажи

Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Как звезды встречают Пасху
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

Спорт

Российским спортсменам разрешили допинг
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале

Регионы

Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru