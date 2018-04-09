Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала пляжные фотографии. У 12-летней девочки есть все шансы обскакать знаменитую родительницу.

Юная прелестница опубликовала снимок в своем Instagram. На нем она позирует в закрытом купальнике, стоя на качелях. Публикация произвела настоящий фурор.

Комментаторы были очень щедры на похвалу и осыпали барышню комплиментами. "Ариадна, улыбайся чаще. Тебе это очень идет, красотка", "Ариадна, классное фото! Хорошего отдыха тебе", "Какая ты красивая! И мамочка у тебя просто супер! Выставляй побольше фотографий с мамой! Она у тебя очень хорошая!" "Красиво. Фигура ровная, мамина", – писали фолловеры.

Все же некоторые пользователи соцсети попросили Ариадну не пытаться эпатировать подписчиков, так, как это обычно делает ее мама. "Хорошая...только бы не шпагатилась как мама круглосуточно", – оставил ироничный комментарий поклонник.

Публикация от Волочкова Ариадна (@ariadna_volochkova) 7 Апр 2018 в 1:49 PDT

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова мастер удивлять пподписчиков и вызывать раздражение у злопыхателей. Микроблог Анастасии постоянно проверяет на прочность блюстителей морали и нравственности. Волочкова, не стесняясь, публикует откровенные снимки из бани или ванной, делится фото и видео с бурной вечеринки, позирует в крошечных нарядах, а также неприлично часто исполняет свой коронный номер – шпагат. Такие провокационные посты позволяют балерине не покидать сводки светской хроники.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Апр 2018 в 9:48 PDT

К примеру, недавно танцовщица презентовала кадр, на котором запечатлена в облегающем платье с таким узким и глубоким декольте, что дух захватывает. При этом на фото балерина снята с двумя местными мужчинами. На одном из них – футболка с нарисованным Владимиром Путиным. Комментаторы оказались безжалостны к балерине. В частности, они обратили внимание на пышный бюст Волочковой, который, по их мнению, выпрыгивал и вываливался прямо на изображенного на футболке Путина.