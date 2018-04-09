Никас Сафронов сделал заявление о внебрачных детях

Неожиданное признание самого известного живописца в России Никаса Сафронова было сделано на презентации его биографии "Кино для взрослых". В ней художник откровенно рассказал не только о творческих достижениях, но и о личной жизни. Романов у Сафронова было предостаточно...



"Хочу обратиться к своим внебрачным детям, которые еще не объявились в моей жизни! – улыбается Никас. – Сейчас самое время заявить о себе. Я обязательно рассмотрю ваши кандидатуры".

На сегодняшний день у Никаса четверо сыновей, трое из которых рождены вне брака. Сафронов не исключает, что у него еще могут быть дети. Да, мол, были грехи в молодости, но кто из нас святой?!

"Возможно, что объявившиеся новые дети, которые появятся после этого заявления, пройдут анализ ДНК, – заверил Сафронов Dni.Ru. – До этого я не считал необходимым все это делать. Любая подобная процедура их может задеть и обидеть – наверняка они ранимые, как и я. Не исключено, что этим могут воспользоваться те, кто не имеет ко мне никакого отношения. Я, как и многие известные люди, уже сталкивался неоднократно с подобными историями. Но если действительно мои дети найдутся, я открыт для общения с ними. Уверен, что они все достойные люди. И если я могу им чем-то помочь, я буду рад этому".

То, что дети появятся, можно даже не сомневаться. Ведь Сафронов считается одним из самых богатых художников в стране. Чего только стоит огромная многоуровневая квартира с видом на Кремль!





Сразу после презентации Никас Сафронов стал готовиться к празднованию 62-го дня рождения, которое в этом году совпало с Пасхой. Торжество он устроил в закрытом клубе. По самым скромным подсчетам, организация праздника обошлась художнику в несколько миллионов рублей.

