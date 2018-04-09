Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле

Эксклюзив Интервью Волчкову в расцвете сил убил рак Дочь и внуки забыли о 80-летней Пьехе Дом-2

Выбор читателей

"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
партнеры
Понедельник 9 апреля
Лента новостей
13:23
Жители России поддерживают атомную энергетику
13:13
Известную телеведущую разорвало в лифте на глазах у трехлетней дочери
13:03
Под Москвой погиб 13-летний зацепер
12:47
Погрязший в гей-связях Ляшко решил жениться
12:27
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
12:25
Москва приравняла предателя Скрипаля к Березовскому
12:18
На склоне под Мурманском погиб сноубордист
12:07
Москвич с битой расстрелял соседку и ее сына
12:05
США утопили миллиардера Дерипаску
11:48
На Москву надвигается резкое похолодание
11:29
Под Москвой бродячая собака вгрызлась в лицо маленькой девочке
11:22
Володин: Санкции США – это попытка сдержать развитие России
11:20
В России подскочат тарифы на коммуналку
11:15
Скрипалей удерживают в Лондоне силой
11:12
В Москве домашняя кошка разорвала трех человек
10:46
Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику
10:32
Уязвимость рубля под новыми санкциями
10:18
Народ в ярости из-за советов о сексе от телезвезды
10:18
Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
10:13
60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс
10:08
Черномырдин перед смертью сделал страшное пророчество об Украине
10:08
После отравления Скрипаля Солсбери атаковали полчища крыс
09:44
"Пришла к врачам с температурой": пострадавшую в "Зимней вишне" отправили в психушку
09:38
В Москве расцвела орхидея-вампир
09:33
Тяжелоатлет упал замертво после провальной попытки поднять штангу (видео)
09:31
Кто нанес подлый ракетный удар по союзникам России
09:20
ЦБ лишил лицензии крупный банк
09:15
Мавроди после смерти обобрал миллионы людей
08:55
Высокопоставленный чиновник принес себя в жертву ради Тулеева
08:41
По союзникам России нанесли подлый ракетный удар
08:31
Каспаров будет доволен: в FIDE дали пинка Илюмжинову
08:21
Лондон в панике уничтожает улики по делу Скрипаля
08:05
Известная советская актриса умерла после тяжелой болезни
21:40
Россиян призвали отказаться от доллара
18:16
Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
18:05
Волчкову в расцвете сил убил рак
17:52
Онкобольной Успенский рассказал о предательстве жены
17:33
От волнения и спешки у Тимати случился интимный конфуз
17:01
Волчкова предсказала свою смерть
16:34
Как звезды встречают Пасху
16:33
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в Ставрополье
16:01
Коллегу Серебрякова щедро наградили за неуважение к зрителям
15:32
Изменившуюся Лютаеву приняли за ровесницу сына
14:56
Волчкова умерла после тяжелой болезни
14:50
Оголившаяся Бузова пережила нападение
14:29
Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео
14:24
Британцы обвинили племянницу Скрипаля в причастности к его отравлению
14:02
Потоп в аэропорту Домодедово напугал пассажиров
13:48
Александру Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
13:19
В Крыму водитель загнал маршрутку с пассажирами под поезд
13:15
Сколько Пугачева и Галкин потратили на бегство из России
12:47
Звезда "Дома-2" потеряла зрение после участие в "Битве экстрасенсов"
12:12
Валерия возмутила запредельными ценами на самое необходимое
11:44
Влад Кадони из "Дома-2" рассказал о свадьбе и воспитании детей
11:21
Владимир Пресняков с женой показали фото новорожденного
10:59
Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке
10:56
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
10:29
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
10:00
Звезду отечественного футбола упекли за решетку
20:09
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
19:27
Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью
18:18
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
18:06
Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
17:52
В Германии автомобиль протаранил толпу: есть жертвы
17:33
Первый канал на всю страну выставил дрязги Пугачевой с близким человеком
17:29
Жанну Эппле парализовало после уколов красоты
16:49
"Я бы просто убилась": Волочковой чудом удалось избежать трагедии
16:20
В московском метро остановлено движение из-за пассажира
16:12
Жена о госпитализации рыжего "Иванушки": Мы собираемся ехать в храм
15:53
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
15:39
У Рапунцель из "Дома-2" диагностировали раздвоение личности
15:22
В Москве лихач на BMW X5 насмерть сбил шедшую по тротуару женщину
15:07
Британцы обвинили Мэй в убийстве из-за трупов в доме Скрипалей
14:16
Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов срочно доставлен в больницу
14:13
Икона стиля: Постройневшую Стриженову назвали девочкой-красавицей
13:43
Выставивший голый зад Панин упрекнул россиян в невежестве
13:42
Линия метро до "Рассказовки" готовится к приему пассажиров
13:17
Юные хоккеисты разбились в страшном ДТП
12:50
Лолита высказалась о зарвавшейся Аллегровой
12:07
Солнцев о новом мужчине Бузовой: Постарше и поумнее футболистов
11:40
В Москве у церквей перекроют дороги
11:33
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев
10:59
Жутко постаревшую Дженнифер Энистон сняли на улице
10:40
Страдающая от редкой болезни Юлия Началова посинела
10:14
Шикарная жизнь невесты российского футболиста
10:05
Молодой красавец раздвинул ноги Валерии
10:03
Страшные тайны: Бенито Муссолини
10:00
В Москве при опрокидывании иномарки погиб человек
09:50
Названо место лучших водных развлечений
22:03
Известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского
22:01
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
21:53
Макрон начал открытую войну с Путиным
21:42
"Ребенка" Бузовой признали мертвым
21:29
Захарова призвала к ответу оскандалившихся британцев
21:09
Россиян косят смертельные эпидемии
21:05
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
20:42
Володин: Россия поддержит попавший под санкции бизнес
20:37
Волочкова за границей раздает свои старые трусы
20:22
Страх и слезы: Пугающие подробности разговора Юлии Скрипаль с сестрой
20:02
В жилом доме в Москве произошел пожар (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
Дочь и внуки плюнули на тяжелобольную Пьеху
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Первый канал на всю страну выставил дрязги Пугачевой с близким человеком
Шепелев выставил Данко рвачом: Он отказался помочь особенной дочке
Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов срочно доставлен в больницу
Шоу-бизнес

Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
На протяжении нескольких месяцев Николай Караченцов борется с раком легкого. О состоянии легендарного актера рассказала его верная супруга Людмила Поргина.
прочитано 6940 раз

В настоящее время Николай Караченцов и Людмила Поргина находятся в Израиле. В клинике "Ихилов" в Тель-Авиве артисту предстоит пройти курс радиотерапии – это около 30 процедур облучения по 10-15 минут каждая. "В Москве мы сделали шесть химий, благодаря которым опухоль уменьшилась в три раза – с десяти до трех сантиметров. Но полностью она не ушла, ведь у Коли слабые легкие", – пояснила Поргина.

ПО ТЕМЕ

Легшая под Караченцова балерина предъявила Малахову простыни

Новые подробности любовной истории больного Караченцова

 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Тогда лечащий врач порекомендовал Караченцову хорошую клинику за границей. Актер вместе с супругой и сиделкой отправился туда. "Конечно, медицинские услуги здесь очень дорогие – около 50 тысяч долларов за курс. А ведь нужно еще на что-то жить, питаться. К счастью, влиятельные знакомые подарили надежду – помогли деньгами. Мы им безумно благодарны!" – заявила супруга Николая Караченцова.

Актер проживает в съемных апартаментах недалеко от центра города. "Квартира находится на первом этаже дома. Тут есть даже палисадник, который я расчистила от сорняков и листьев. В Москве еще снег лежит, а в Тель-Авиве все цветет! Диву даюсь, как на пустынной земле могут расти такие красивые деревья", – отметила Поргина.

По словам актрисы, Караченцову в Израиле очень нравится, однако он нашел повод для недовольства. "Жалуется, почему вся наша жизнь проходит в белых коридорах. Так что скоро приступим еще и к культурной программе. В планах – выставки, театры, а также поездки в Иерусалим и Вифлеем", – цитирует супругу актера StarHit.

Напомним, Николай Караченцов был доставлен в НИИ имени Склифосовского с легочным кровотечением 18 сентября 2017 года. Позже его перевели в реанимацию. Все это время Николай Петрович находился под наблюдением врачей. В начале октября в СМИ появилась информация о том, что у артиста обнаружили опухоль.

Автор: Наталья Аряева9 апреля 2018, 09:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Бенито Муссолини
Макрон начал открытую войну с Путиным
Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей

Шоу-бизнес

Мазур об аресте Цымбалюк-Романовской из-за аферы с чужой квартирой
Лобода рассказала о рождении дочери и показала трогательное фото
"Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти
Маленький сын Анны Седоковой попал в реанимацию

Проишествия

Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов

Lifestyle

Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Общество

Лондон в панике уничтожает улики по делу Скрипаля

Власти города Солсбери планируют снести дом, в котором жил экс-полковник ГРУ
Шоу-бизнес

Похудевшая на 46 кг Елена Степаненко покидает Россию из-за мужчины

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Челобанов на всю страну унизил свою молодую жену

Бывший любовник Пугачевой усомнился в своем отцовстве
Шоу-бизнес

Никас Сафронов шокировал признанием о внебрачных детях

Художник оказался плодовитым во всех смыслах

Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада

Фоторепортажи

Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Как звезды встречают Пасху
Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых
Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

Спорт

Российским спортсменам разрешили допинг
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале

Регионы

Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru