Похудевшая на 46 кг Елена Степаненко покидает Россию из-за мужчины

Елена Степаненко редко дает интервью. Однако в честь юбилея артистка сделала исключение: она рассказала о том, как сумела похудеть на 46 килограммов, и почему покидает Россию.

Елена Степаненко призналась, что для достижения идеальной фигуры не прибегала ни к каким диетам и пластическим операциям. Она просто стала меньше есть. "Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли", – отметила Степаненко.

Артистка уверена, что человек должен все делать в удовольствие, тогда и выглядеть будет замечательно. "Ведь Бог создал нас для радости и счастья. А у счастья нет завтрашнего дня, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть настоящее, и это не день, а мгновения. Научитесь их ценить! А чтобы их было больше, необходимо любить, неважно кого – детей, родственников, мужа, людей, которые встречаются тебе на улице или в транспорте. Это всеобъемлющее чувство для женщины первостепенно. Если утратить веру в любовь, мир потеряет красоту", – заявила юмористка.

8 апреля Елена Степаненко отметила круглую дату. Популярной артистке исполнилось 65 лет. В честь юбилея юмористка устроила бенефис, ее пришли поздравить коллеги и друзья.

В ближайшее время Степаненко намерена покинуть страну. А все ради мужчины. "Улечу на остров Корфу – приложиться к мощам святого Спиридона Тримифунтского. Это уже стало моей традицией. Вообще, датам особого значения не придаю: живу, как река течет, и за все благодарю Бога", – цитирует Елену StarHit.

Актриса часто совершает паломнические поездки. Она рассказала, что ходит в храм, ездит по российским городам, летает в Бари к мощам Николая Угодника и на греческий остров Корфу. "Отправляюсь туда не ради пляжа и развлечений, а чтобы прикоснуться к находящимся там святыням", – пояснила артистка.