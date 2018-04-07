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Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью

Елизавета Боярская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Елизавета Боярская похвасталась снимками из Барселоны. Яркие фото артистка опубликовала в Instagram.
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"Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо... И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу!" – подписала снимки Боярская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

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Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

Поездка Елизаветы в Испанию носит рабочий характер, недавно она стала амбассадором известного ювелирного бренда. Это не помешало артистке насладиться солнцем, морем и вкусной едой.

Поклонники обратили внимание, что актриса фотографируется только в просторных нарядах, а живот прикрывает рюкзаком. Часть общественности связала это в очень вкусной барселонской кухней, но подавляющее большинство принялось поздравлять Елизавету с беременностью.

"Лиза, вы в положении?Если так, мы рады за вас", "Извините за вопрос, вы беремены?" "Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш. Поздравляем", – написали фоловеры под снимками актрисы.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)

В доказательство своей версии фанаты представили фото Боярской со спектакля "Леди Макбет нашего уезда", прошедшего недавно в МТЮЗе. На нем фигура Елизаветый действительно выглядит округлившейся. Впрочем, возможно, изменения связаны с режимом питания артистки, а не с беременностью, пишет "7 Дней".

Автор: Алёна Нестерова7 апреля 2018, 19:27
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Елизавета Боярская застыла во времени

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