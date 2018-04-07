Солнцев о новом мужчине Бузовой: Постарше и поумнее футболистов

Рустам Солнцев рассказал, с каким мужчиной Ольга Бузова найдет счастье. По мнению шоумена, певице нужно искать любовь за пределами творческой среды.



"В этом вашем шоу-бизнесе уже не осталось нормальных самцов, все заняты", – пояснил Рустам.

По его словам, Бузовой нужен не абы какой мужчина, а молодой, красивый и конечно с деньгами. "И кто, спрашивается, сегодня зарабатывает больше ее, миллиардерши? Поэтому пусть ищет себе чиновника, олигарха, а не актера или певца – все это для нее уже слишком мелко. Ей нужен мужчина с опытом, постарше и поумнее юмористов и футболистов, который разглядит в Оле доброго и хорошего человека, будет ее ценить, а не на других девушек засматриваться", – убежден Солнцев.

Прокомментировал шоумен и недавнее заявление Оли о том, что у нее не было секса уже два года. "Думаю, что это вынуждено – ну какой может быть секс в отечественном шоу-бизнесе. Послушай, дорогая, а тот, из Comedy Club – тоже никак, да? Куда катится мир", – развел руками Рустам.

Солнцев дал подруге дельный совет. "Говорят, у мартеновских печей еще остались мужики. Поэтому потерпи еще пару лет, поруби бабок, а потом пора менять тур-оператора", – цитирует экс-участника "Дома-2" "СтарХит".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 5 Апр 2018 в 7:35 PDT

Напомним, Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым 30 декабря 2016 года после четырех лет брака. Новость для многих стала неожиданностью. После расставания с возлюбленным Ольга с головой ушла в работу и сосредоточилась на музыкальной карьере. В октябре 2017-го вышел дебютный альбом Бузовой "Под звуки поцелуев". А Тарасов нашел бывшей жене замену – модель Анастасию Костенко, довольно быстро предав их с Ольгой чувства.