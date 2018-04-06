Почему Нетребко изгнали из театра

Стало известно, почему певицу Анну Нетребко не пустили в Лондонский театр. Произошел сбой в системе бронирования и семья оперной дивы не смогла попасть на постановку "Аладдин".

Как объяснил представитель пиар-агентства The Corner Shop, которое сотрудничает с театром,с 31 марта по 2 апреля произошел системный сбой, позволивший двойную покупку одних и тех же мест. Позже проблему удалось устранить. Клиентам, пострадавшим из-за произошедшего, предложили либо вернуть деньги, либо посетить театр в другой день, передает РБК.

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Нетребко опубликовала фотографии, сделанные из зрительного зала одного из театров в Лондоне. Певица сообщила, что вместе с семьей пришла смотреть детскую постановку. Однако в следующем видео Нетребко объявила, что их выгнали.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 2 Апр 2018 в 11:31 PDT

"За пять минут до начала шоу "Аладдин" нас согнали с мест, выгнали из театра, потому что наши билеты кому-то еще продали", – объявила Нетребко. Оперная дива сообщила, что приобрела билеты накануне за 600 евро, а они оказались недействительными. "А теперь мы идем получать деньги обратно", – вставил муж Анны Юзиф Эйвазов.

Чуть позже Нетребко снова связалась с многочисленными поклонниками. "Всем привет. Мы в порядке, ничего страшного. Тишка тоже (Анна указала на своего сына Тьяго. – Прим. ред.) сначала расстроился, но потом... На самом деле это неважно, кто ты – известный, богатый. С любым человеком это может случиться", – отметила Нетребко.