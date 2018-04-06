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Обескураженная Малышева высказалась об убийстве собак

Елена Малышева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ведущая "Жить здорово!" прокомментировала разгоревшийся скандал. Она уверена, что ее просто неправильно поняли.
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Все больше людей требуют уволить ведущую программы "Жить здорово!" Елену Малышеву за призывы к убийству бродячих собак. Появилась даже петиция к руководству Первого канала с требованием обратить внимание на то, что происходит в эфире. А зоозащитники по всей стране уже объединились против Малышевой – они требуют для нее серьезного тюремного срока, ведь это статья 245 Уголовного кодекса "Жестокое отношение к животным".

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Сюжеты Эксклюзив

Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

И главный теледоктор отреагировала на эту шумиху. "В сюжете нашей программы мы говорили о 19-летнем парне, которого загрызли бродячие собаки, – рассказала Dni.Ru Малышева. – И показывали, как защищаться, если жертвой нападения стали вы. У парня осталась беременная жена. Таких случаев в России сотни. И еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо. И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе".

"А людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего. Как нечего сказать и тем журналистам, которые сознательно или в силу того, что не интересуются достоверностью информации, заявляют, что я, оказывается, потребовала отстреливать собак к Чемпионату мира по футболу, и, наверное, придумают что-то еще", – вздохнула телеведущая. 

Автор: Феликс Грозданов6 апреля 2018, 16:47
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Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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