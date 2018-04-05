Эксклюзив Интервью Лицемерный Губкин посвятил поэму красавице Цымбалюк-Романовской Бузова откровенно о беременности Дом-2

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"Я первая женщина Толика": у Бузовой нашлась серьезная соперница

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба LF City Awards
Звезда шоу Соmеdу Wоmаn Марина Федункив в присущей ей манере высмеяла телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Юмористический Видеоролик "мать реального пацана" из Перми опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Ни для кого не секрет, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Она первая девушка в стране, а я первая женщина у Толика. Так как в стране Оля Бузова создает все тренды, я тоже решила создать свою КПЕПКОовалюту Федрубль. Я предлагаю Оле Бузовой создать общую платформу Бузова-Федункив, сокрщенно БуФед", – заявила актриса. По словам Федункив, ее, как женщину амбициозную, не мог не вдохновить смелый проект Ольги Бузовой по созданию собственной криптовалюты.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Федрубль — это первая в мире валюта, подкрепленная мукой! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления, так и товары первой необходимости, или просто перекусить ей в дороге", —  отметила Федункив. Пользователи соцсети оценили юмор артистки по достоинству.

"Марина, давайте больше таких шуток! Смотришь Вас и веришь, в то, что не весь мир сошел с ума вместе с этой сумасшедшей особой!", "красотка! Супер! Крутяк!", "Марина, вы как всегда в своем репертуаре, уважаю ваш юмор и вас!", – прокомментировали фолловеры забавный ролик. Ранее телеведущая выступила на пресс-конференции с заявлением о создании "собственной империи" и презентовала запуск своего токена BUZCOIN.

  

При этом знаменитость отметила, что тем самым кидает вызов всем мужчинам и бизнесменам. "Все, к чему касается Ольга Бузова, становится золотом", — заявила Бузова.

Пока Бузова никак не отреагировала на заявление Федункив. Возможно, артистки станут соперницами, если ведущая "Дома-2" не согласится объединить усилия в борьбе за рынок криптовалюты.

Автор: Людмила Фоканова5 апреля 2018, 20:57
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