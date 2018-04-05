"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой

Известный артист Леонид Ярмольник прокомментировал слова телеведущей о "расстреле" бродячих собак. Он считает ее высказывание невероятной глупостью.

После того как в Сети появилась петиция с требованием уволить телеведущую Первого канала Елену Малышеву из-за ее слов о "расстреле собак", сказанных в эфире передачи "Жить здорово" 29 марта, скандал принял новый оборот и по-настоящему опозорил авторитетную ведущую в глазах россиян. Ее позицию комментируют известные деятели культуры и эксперты из других областей.

В частности, категорически не согласен с позицией Малышевой актер Леонид Ярмольник. Он буквально врезал ведущей довольно жестким определением ее поведения. "Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь", – цитирует артиста НСН.

По мнению Ярмольника, Малышева должна опровергнуть свое высказывание или объяснить, что имела в виду что-то другое. "Потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может, она заговорилась, не знаю", - предположил он.

При этом Леонид заявил, что подписывать петицию все-таки не будет. "Я хотел бы услышать ее ответ, как она все это трактует, и я думаю, что для нас всех это было бы самое лучшее. Она профессионал, умеющий делать свое дело, но если она будет настаивать на своих словах, то это ужасно. Это против сегодняшней морали и вообще против морали нормального общества и нормальных людей", – уверен артист.

Высказал свое мнение и глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков. Он возмутился и назвал слова Малышевой призывом к убийству. "То, что она сказала, конечно же, за гранью разумного. Человек должен понимать и отвечать за свои поступки, слова. Тем более, человек, который вещает об этом в эфире Первого канала, призывая людей к убийству животных. Это немыслимо", – заявил Иншаков, добавив, что не протянет теперь Елене Малышевой руки при встрече.