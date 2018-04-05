"Пьющей чай из презерватива" Малышевой светит тюремный срок

Ведущая "Жить здорово!" возмутила народ. И теперь ее гонят в шею с Первого канала.

Все больше людей требуют уволить ведущую программы "Жить здорово!" Елену Малышеву. Появилась даже петиция к руководству Первого канала с требованием обратить внимание на вакханалию, которая происходит каждый раз в этом научно-популярном шоу. Среди подписантов – исполнитель хита "Русский вальс" Юлиан.

"Давно по ней плачет тюрьма и шестая палата, – возмущен артист. – Пропаганда смертельных прививок, женские прокладки на глаза и в нос, чай в презервативах... Но последний эфир убил наповал. "Собак надо отстреливать, и никакие правозащитники не должны этому мешать" – произносит этот рот на "Первом канале..."

"Все было смешно, пока она говорила, как правильно пукать, писать и прикладывать ложки ко лбу. Такие же больные на голову, наверное, это повторяли за ней. Но призывать убивать собак по ТВ – это дать прямую отмашку на насилие. Она не права, когда женские тампоны в нос себе запихивает. А призывы к убийству – это уже уголовная статья!" – цитирует артиста Sobesednik.ru.

Зоозащитники по всей стране уже объединились против ведущей программы "Жить здорово!" на Первом канале. И требуют для нее серьезного тюремного срока, ведь это статья 245 Уголовного кодекса "Жестокое отношение к животным".

Напомним, что тематика и стиль подачи информации Малышевой давно вызывают вопросы и насмешки. Например, она рассказывала, как правильно "пукать влагалищем", объясняла причины сухости наружных половых органов. "С такой передачей через десять лет будет выращено поколение, которое свято верит во вред чистки ушей, зубов, прочих правил соблюдения гигиены, а также думающее, что прививки и презервативы – сатанинское отродье, и лишь Малышева с танцующими яичками знает, как жить здорово", – глумится на странице в социальной сети одна из телезрительниц.