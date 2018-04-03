Легшая под Караченцова балерина предъявила Малахову простыни

Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала, что 23 года была любовницей актера Николая Караченцова. Женщина знала, что он женат, но ее это не останавливало.

"Я пришла к своему другу из театра в гости. Вот мы пришли туда, сели. Мне говорят: сейчас придет Караченцов. Заходит Коля. Пришел с шампанским и черешней… И я говорю: "Давайте танцевать". И мы отплясывали до потери сознания. Когда он уходил, то попросил у меня телефон. Потом он позвонил мне в четыре часа утра и позже приехал. Ну молодость, 18 лет. Он взял меня за руку, и мы пошли, и больше не расставались", – вспоминает первую встречу с известным актером балерина.

Артистка уже тогда знала, что у Николая есть жена и малыш. Она верила, что их любовь все преодолеет и они когда-нибудь поженятся. "Сначала он мне говорил, что ребенок маленький… надо подождать… "С Людой мы живем, но я прихожу, ем и ложусь спать, у нас ничего нет", – восстановила в памяти Елена давний разговор.

Чтобы доказать свой роман с Караченцовым, балерина продемонстрировала пленку автоответчика, на которую Николай оставлял сообщения. Женщина хранила ее 17 лет. Елена показала простынь, на которой отдыхала со звездой. Узнав, что артист никогда не оставит супругу, танцовщица сбежала от Караченцова в Париж. Дмитриева уверяет, что именно она убедила актера сменить репертуар и начать исполнять эстрадные песни.

"У меня был момент, когда я думала со своим другом прийти к ним домой. Представиться невестой друга и поговорить наедине с Николаем", – призналась прима. Близкие отговорили девушку от этой авантюры.

По словам Дмитриевой, перед той роковой аварией Николай звонил ей и хотел встретиться. "Ты приедешь… мы встретимся и поговорим", – сказал он мне, и больше мы не встретились", – исповедалась зрителям Елена. Танцовщица жалеет, что об их романе стало известно.