Гузеева рассказала о закрытии "Давай поженимся!"

Российская телеведущая Ирина Муромцева создала репортаж о внутренней кухне программы "Давай поженимся!". Она решила развеять слухи о подставных невестах и женихах на шоу.



Ирина прошлась по студии, рассмотрела декорации и заглянула в гримерки к ведущим. Она лично убедилась, что приглашенная невеста – это реальный персонаж, а не нанятая актриса.

После Муромцева встретилась с Ларисой Гузеевой. Девушка решила поинтересоваться у ведущих: в чем же успех программы? "У нас фантастическая команда! Десятый год, а у нас основной состав все тот же. То, что они делают, – это невероятно. Редакторская работа и как они готовят съемки... Мне вообще ничего не остается! Потому что основное лежит на моих потрясающих коллегах!" – пояснила Лариса.

Роза Сябитова уверена, что интерес к телепередаче заключен в ее близости к народу. "В принципе, все рейтинги берут не те программы, которые очень красиво построены и герои вкусняшные, а именно простые девушки и парни, выясняющие отношения. Это зрителям и нравится", – говорит она.

Телесвахи посетовали, что за десять лет существования "Давай поженимся!" работа стала казаться скучной и однообразной. Гузеева со смехом отметила, что, может, и была бы рада сменить работу, но опасается с такой просьбой обращаться к Константину Эрнсту. "Ну да, я ему скажу: "Хочется поменять. Такая рутина..." А он мне: "Да-да! Я уже подписываю вам... без выходного пособия!" – улыбнулась Лариса.