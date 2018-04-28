"Купаюсь в роскоши": хабалистая Волочкова возмутила народ

Балерина Анастасия Волочкова жестко поставила на место завистниц в соцсети. Танцовщица устала от постоянных нападок недоброжелателей.

В своем Instagram Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с шикарным автомобилем. Небрежно облокотившись на капот, блондинка держит в руках букет роз внушительных размеров.

Под фото артистка написала, что совсем не стесняется той роскоши, которая ее окружает. По мнению балерины, скромность ей не к лицу, она много и упорно трудится и поэтому достойна жить на широкую ногу: "Так здорово, когда есть возможность после большой физической и эмоциональной нагрузки позволить себе отдохнуть так, как хочется!👍🏼🌺🍾 Не многие могут себе это позволить...🐒".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Апр 2018 в 2:31 PDT

"Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе только обсирать и злорадствовать.😂😂 Так они и захлебываются в своем дерьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе, творчестве, цветах и любви детей и взрослых.😉🌺 Счастья и вам, дорогие!", – гневно добавила танцовщица.

Обиженные подписчики не растерялись и ответили зарвавшейся звезде. В комментариях ей настоятельно посоветовали обратится к психологу, отправляли к "Кузькиной матери" и обвиняли в злоупотреблении спиртным.

"Однозначно, Насте необходима помощь психолога", "И до успешных и счастливых как же ей далеко ☹", "Чокнутая да пьянь ты", "Нася , вот и все право оскорблять людей ничем не заработать!", "Лучшая слава...это народная...А с этим по видимому у Настеньки не лады😂😂😂", "Волочкова, ты хамка и колхозница спитая, позорище, опустившееся до уровня так не любимых тобой теток))))", "Если человеку кажется, что все вокруг сплошь завистники и только тем и заняты, что сплетничают за его спиной, – диагноз ясен: паранойя плюс мания величия…", "Вот хабалка, еще и жирует, баба вздорная, сколько можно".