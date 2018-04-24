Раскрасневшаяся Нетребко похвасталась сочными формами

Оперная дива Анна Нетребко ошарашила поклонников фотографиями с отдыха. Теперь фанаты без устали воспевают красоту звезды.

Анна похвасталась в Instagram собственным снимком. На нем певица позирует в широкополой шляпе и купальнике, который, вкупе со спускающимся в ложбинку украшением, выгодно подчеркивает шикарную грудь исполнительницы. Судя по красному цвету кожи, Нетребко немного обгорела на солнце, но, кажется, это совсем не досаждает улыбающейся звезде.

Снимок моментально приобрел популярность у поклонников дивы и оброс хвалебными комментариями. "Но нельзя быть красивой такой,Анна 💃🏼Здоровья Вам и близким 🌞☘️💕", "Красотка. Настоящая русская женщина. Неперестаю Вами восхищаться!!!", "И не надо прятать такую красоту!", "Красотка сладкая )🌺🌺🌺😘", "Гарна дивчина!", "Фантастично получились!!", "Персик", "Красота неземная👍. Кустодиевская женщина👍👍👍🌺🌷". "Сочная красотка🍓", "Аннечка !!! Какая ВЫ, красавица...королева👑❤💐💐💐💐💐мы Вас любим..", "Обажаю за жизнелюбие! Потрясающая Женщина!" "Роскошная, неповторимая, храни Вас господи 🙏", "Милая конфетка Анечка с витамином D👍🏼👙💃🏻" – не унимались восторженные фанаты.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 24 Апр 2018 в 8:52 PDT

Особо обеспокоенные состоянием здоровья звезды давали советы по уходу за травмированной солнцем кожей и выражали свои мысли по этому поводу. "Обгорела) сметана помогает)", "Кокосовое масло спасет ситуацию!", "Да и молодец!!!!! Да и наплевать!!!!! Подумаешь обгорела)))))", "Обгорела, однако😯😯😯", – писали фолловеры.